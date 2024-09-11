Бразилия на футбольном дне впервые за 100 лет. Но тренер уверен, что сыграют в финале ЧМ-2026

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Винисиус извинился за очередное поражение

У Бразилии четыре поражения в восьми матчах отбора. Половина поединков провалена. Три победы, одна ничья. Бразильцам повезло, что некому отправить на восьмую строчку, откуда не попасть на мундиаль. Пятое место позволяет выйти напрямую. Но если искать в отборе в Южной Америке команду, которая не заслужила играть на ЧМ-2026, то это сборная Бразилии. Они предатели. Дело не в тренере Доривале и футболистах. Дело во всех, кто в ответе за футбол.

Чиновники и менеджеры предатели. Управляют в стране, где рождаются футболистами. Все факторы работают на создание футбольных машин. От климата и социальной неоднородности – Эндрик и Винисиус из очень бедных семей, до религиозного поклонения игре. Бразильцы относятся к футболу не так как европейцы. Испанцы или французы, даже если будут выигрывать по очереди все большие турниры, никогда не покажут такой страсти к игре как бразильцы.

В этом Южная Америка далеко впереди. Вот только если Аргентина нашла своего тренера Скалони и будет искать победный метод без Месси – пока не всегда получается, проиграли Колумбии, а Бразилия тонет. Об их проблемах писали много раз. Поражение от Парагвая не сенсация. Но Бразилия проиграла скромному сопернику в основное время, а не в серии пенальти, впервые за шестнадцать лет. Уступили Бальбуэне из «Динамо» и Алонсо, экс-игроку «Краснодара».

Одноклубник Месси из «Интера Майами» Диего Гомес шикарным дальним ударом озадачил Алиссона. Голкипер «Ливерпуля» не виноват. А вот к опорнику Гимараэсу из «Ньюкасла» есть вопросы. Бразильцы бесят слабой игрой в защите. В атаке три человека из «Реала». В обороне известные люди. А вот в центре поля без шуток напрашивается парень в стиле Вендела с пасом. У бразильцев всего 3 удара в створ с Парагваем. Имена есть, но пропала магия, не отыгрались.

Ждут спасителя Неймара? Но у вингера много травм. И куда его поставить? Если на позицию Пакеты «десяткой», то перегруз в атаке. А если Винисиус станет «девяткой» вместо Эндрика, то это большая глупость. Бразильцы стали предсказуемыми, и это невероятное оскорбление для «селесао». Сами виноваты, они играют совсем не так, как должна работать команда с великой традицией мощной, искренней и доминирующей игры. Теперь они команда, которая спешит.

Бразильские фанаты верят в теории заговора

Фанаты свято верят в силу коррупции. Основной источник дохода бразильских клубов – продажи футболистов. Народ уверен, что в сборную попадали по блату, из-за связей агентов. Но у этой теории заговора есть контраргументы. В заявке часто лучшие. Отказ от корней – вторая причина неудач, если верить фанатам. Им кажется, что клубы слишком сильно подстраиваются под покупателей из Европы. Не дают детям созидать.

Нынешние бразильцы это не только Винисиус с Родриго, но также Антони с Ришарлисоном. Бразильцы разучились получать удовольствие на поле. Много хрестоматийных ходов. И мало творчества. Также нынешнее поколение не настолько талантливое, как Роналдиньо и Роналдо, чтобы жить в режиме вечеринок Неймара и побеждать. Пато рассказывал, что когда пришёл в «Милан», то Роналдо показал ему журнал «Play boy».

Зубастик пошутил, что новичку надо выбирать. Или с хулиганами, или с праведником Кака. Но в те времена бразильцы из церкви и из борделя жили в согласии. Теперь есть взаимные претензии. Каждый, кто недорабатывает, как на Кубке Америки, где вылетели от Уругвая, начинает злить прилежных игроков. Бразильцы хотят быть знаменитостями, а не чемпионами. И это правда. Посмотрите на Антони из МЮ, сколько там пафоса.

Даже Винисиус пока не заработал себе имя, чтобы узнавали в любом уголке планеты. А уже в центре десятка различных скандалов. При этом фаворит в борьбе за «Золотой мяч» неплохо тренируется, у него лишь одно слабое место – женщины. Но если говорим о сборной Бразилии, то у Винисиуса меньше созданных голов, чем у Ямаля за Испанию. Ужасная статистика, ужасные результаты, ужасный тактический рисунок в целом.

Очень нужен финал ЧМ-2026 для перезагрузки

Пробовали вернуться к старым настройкам, побеждая на Кубке Америки. Ничего не изменилось. Вылет от Хорватии в Катаре подчеркнул слабости Бразилии. Долго скатывались на дно, а теперь на нём закрепились. У них бывали плохие отрезки, была трагедия с немцами. Но сейчас всё хуже, нет гарантии, что вернутся к победам. Раньше бразильские легенды были умнее. Ромарио стал сенатором. Роналдо заработал состояние.

Кака из богатой семьи, высокий уровень самообразования. Сократес был врачом, а после завершения карьеры стал доктором философии. Разумеется, рядом играли не такие смышлёные ребята. Но сейчас всё хуже. Футбольной команде нужны умные ребята, как Родри в сборной Испании. У бразильцев миллионер Пакета подстраивал жёлтые карточки, чтобы его друзья заработали пару долларов. Винисиус вечный скандалист.

У Неймара два ребенка от двух разных женщин. А ещё признаки лудомании, проигрывает огромные деньги в казино. Вряд ли он будущий доктор философии. Для успеха команде нужны парни с мозгами, а не только талантом. Все бразильцы пили, танцевали и бегали к женщинам. Пеле и Гарринча кутили в Швеции. Роналдо и Ромарио убегали в ночной клуб. Среди легенд полно алкоголиков. Даже умный Сократес умер из-за этого.

Но алкоголик может быть башковитым. А Каземиро, хотя профессионал, без Модрича и Крооса словно лишился футбольного интеллекта. Наверное, хорошо, что Эндрик такой скучный. Может, будет символичным Загалло для сборной? Великий Муравей умер в январе. Марио умел находиться в тени, был координатором на ЧМ-94, так что выиграл 4 кубка мира. Побеждал как юный тренер в 1970-м, а как футболист на ЧМ-58 и ЧМ-62.

Только Загалло и Беккенбауэр взяли кубки мира как игроки и как тренеры. Доривал тоже говорит о финале ЧМ-2026. Тренер Бразилии считает, что «селесао» сыграют на стадионе в Нью-Джерси. Сомневаемся. Европейские команды сильнее. Колумбия интереснее. Бьелса создаёт хитрый Уругвай. Аргентина вряд ли защитит титул, но они редко проигрывают, как этой ночью. А вот Бразилия заслужила печальные и частые осечки.

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