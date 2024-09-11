Вратарь сбежал из своей страны, переплыв реку

Украинский вратарь Денис Шелихов сбежал из Украины, переплыв реку Тиса, после чего игрок подписал контракт с белорусской "Славией".

Как передает İdman.biz, об этом сообщила украинская пресса.

Шелихов два месяца тренировался плавать в реке. Вратарь отказался комментировать эту информацию.

Отметим, что последним клубом 35-летнего голкипера была украинская «Виктория». Он также играл в отечественных клубах «Днепр», «Волынь», «Николаев», «Металлист 1925», ЛНЗ, белорусских клубах «Ислочь» и «Луч».

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