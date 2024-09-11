Голевая ничья в Амстердаме, Грузия лидирует

Завершился второй тур Лиги наций УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, в главном матче дня встретились сборные Нидерландов и Германии.

Матч в Амстердаме прошел результативно. Каждая команда забила по 2 раза.

Английская команда, выступающая в лиге B, одержала вторую победу подряд. Гарри Кейн, сыгравший свою сотую игру в составе сборной, запомнился дублем.

Грузия выиграла у Албании на выезде. Эта победа вывела наших соседей на лидирующую позицию в группе.

Лига наций УЕФА

9 сентября

Лига A

3-я группа

22:45 Венгрия – Босния и Герцеговина – 0:0

22:45 Нидерланды – Германия – 2:2

Турнирное положение: Германия – 4, Нидерланды – 4, Босния и Герцеговина – 1, Израиль – 1 очко.

Лига B

1-я группа

22:45 Албания – Грузия – 0:1

22:45 Чехия – Украина – 3:2

Турнирное положение: Грузия – 6, Албания – 3, Чехия – 3, Украина – 0 очков.

2-я группа

22:45 Англия – Финляндия – 2:0

22:45 Ирландия – Греция – 0:2

Турнирное положение: Греция – 6, Англия – 6, Ирландия – 0, Финляндия – 0 очков.

Лига С

4-я группа

20:00 Латвия – Фарерские острова – 1:0

22:45 Северная Македония – Армения – 2:0

Турнирное положение: Северная Македония – 4, Армения – 3, Латвия – 3, Фарерские острова – 0 очков.

Лига D

2-я группа

22:45 Андорра – Мальта – 0:1

Турнирное положение: Молдова – 3, Мальта – 3, Андорра – 0 очков.

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