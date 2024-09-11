Голевая ничья в Амстердаме, Грузия лидирует

Завершился второй тур Лиги наций УЕФА.
Как сообщает İdman.biz, в главном матче дня встретились сборные Нидерландов и Германии.
Матч в Амстердаме прошел результативно. Каждая команда забила по 2 раза.
Английская команда, выступающая в лиге B, одержала вторую победу подряд. Гарри Кейн, сыгравший свою сотую игру в составе сборной, запомнился дублем.
Грузия выиграла у Албании на выезде. Эта победа вывела наших соседей на лидирующую позицию в группе.
Лига наций УЕФА
9 сентября
Лига A
3-я группа
22:45 Венгрия – Босния и Герцеговина – 0:0
22:45 Нидерланды – Германия – 2:2
Турнирное положение: Германия – 4, Нидерланды – 4, Босния и Герцеговина – 1, Израиль – 1 очко.
Лига B
1-я группа
22:45 Албания – Грузия – 0:1
22:45 Чехия – Украина – 3:2
Турнирное положение: Грузия – 6, Албания – 3, Чехия – 3, Украина – 0 очков.
2-я группа
22:45 Англия – Финляндия – 2:0
22:45 Ирландия – Греция – 0:2
Турнирное положение: Греция – 6, Англия – 6, Ирландия – 0, Финляндия – 0 очков.
Лига С
4-я группа
20:00 Латвия – Фарерские острова – 1:0
22:45 Северная Македония – Армения – 2:0
Турнирное положение: Северная Македония – 4, Армения – 3, Латвия – 3, Фарерские острова – 0 очков.
Лига D
2-я группа
22:45 Андорра – Мальта – 0:1
Турнирное положение: Молдова – 3, Мальта – 3, Андорра – 0 очков.
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