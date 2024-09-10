Эти трансферы должны были взорвать рынок летом. Но не состоялись

Некоторые просто перенеслись на следующий год.

Килиан Мбаппе ушёл в «Реал», Хулиан Альварес - в «Атлетико», Дани Ольмо - в «Барсу», Маттейс де Лигт - в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», других крутых переходов летом тоже хватало. Но случились далеко не все, о которых много говорили и писали. Рассказываем о самых громких.

Мартин Субименди - из «Реала Сосьедад» в «Ливерпуль»

Ещё весной каталонская Mundo Deportivo запустила слух: якобы Хави готов остаться в «Барсе», если ему купят нескольких топ-игроков — включая Субименди. Не срослось. Затем Мартин стал чемпионом Европы со сборной Испании, и за ним пришёл «Ливерпуль». Там интерес оказался куда серьёзнее: по информации журналиста Маттео Моретто, англичане готовы были выплатить отступные за полузащитника. Но сам он внезапно отказался от трансфера.

«Я уже много раз говорил, что наша команда действительно хороша, поэтому нелегко найти игроков, способных её усилить. Субименди был одним из наших вариантов, но он решил не переходить сюда, поэтому мы идём вперёд с теми, кто у нас есть», — приводил слова тренера «Ливерпуля» Арне Слота Liverpool Echo.

Иронично, кстати, что, отвернув мерсисайдцев, Мартин позволил осуществиться переходу партнёра по «Сосьедаду» Микеля Мерино в «Арсенал». Как писал баскский источник Noticias de Gipuzkoa, отдавать обоих полузащитников клуб категорически не хотел. Идти на крайние меры не пришлось. Портал 90min, впрочем, утверждает, что «Ливерпуль» вернётся за Субименди следующим летом. Если тот вновь не даст заднюю, конечно.

Виктор Осимхен - в «ПСЖ»/«Челси»

В декабре 2023-го Осимхен на улучшенных условиях продлил контракт с «Наполи». О чём впоследствии наверняка пожалел, потому что для его выкупа появились отступные в € 130 млн. Не получилось договориться даже с «ПСЖ», хотя парижане потеряли Мбаппе. Внушительная сумма отпугнула и других грандов, в том числе «МЮ» и «Ливерпуль». Снижать её экс-чемпион Серии А не желал.

В дедлайн трансферного окна оставались два варианта - «Аль-Ахли» и «Челси». Саудовцы согласовали покупку с «Наполи» и предложили Виктору ежегодную зарплату в € 40 млн, но тут вдруг неаполитанцы потребовали больше денег за трансфер - вторая сторона не оценила манипуляцию и вышла из переговоров.

Лондонцы в то же время щедрости не проявили и попросили нападающего ради переезда в АПЛ сократить зарплату в полтора раза. И вот теперь он минимум до января в «Галатасарае», потому что отказался идти на понижение и вдрызг рассорился с «Наполи». Зимой его смогут подписать уже за € 75 млн из-за переподписанного соглашения. Прямо сага о жадности и потраченном зря времени.

Нико Уильямс - из «Атлетика» в «Барселону»

Ох, новости об этом переходе появлялись чуть ли не каждый день лета. А стартовала история ещё в апреле. Если кратко пересказать её главные моменты, в июле босс каталонцев Жоан Лапорта заявил Mundo Deportivo, что всё на мази: «Очевидно, мне нравится Уильямс, и очень сильно. Но мы должны позволить работать тем, кто за это ответственен. Надеюсь, у нас будут хорошие новости. Есть ли деньги на этот трансфер? Сегодня - да».

Затем в Football Espana раскрыли подробности: якобы Нико ищет дом в районе, где проживают многие футболисты «Барсы». Высокую вероятность грядущей сделки подтвердили и глава Ла Лиги Хавьер Тебас, и главный мировой инсайдер Фабрицио Романо. Однако руководство «Атлетика» и даже брат вингера Иньяки убедили его остаться ещё на сезон. И он не нашёл причин отказать, получив 10-й номер.

В конце августа спортивный директор «Барселоны» Деку подвёл финальную черту: «Я хочу, чтобы Уильямс перешёл, но этого не желает он сам». Не помогли и публичные заявления Педри с Ламином Ямалем о желании поиграть с Нико не только в сборной. «Моё сердце принадлежит «Атлетику», и я планирую остаться здесь. Однако никто не знает, что произойдёт в будущем», — итоговое заявление темнокожего баска.

Жонатан Та - из «Байера» в «Баварию»

Куда же без громкого трансфера в «Баварию» из клуба-конкурента? Он был реально близок, вот только не состоялся. Причиной, сам о том не догадываясь, стал гендиректор «Байера» Фернандо Карро. Но об этом чуть позже.

У Та остался всего год по контракту, и он согласился переехать в Мюнхен. Чемпион Германии пытался выбить € 40 млн при стоимости Та в € 30 млн и всё же сдался, дав добро на € 25+5 млн. Мюнхенцы тем не менее и тут начали спорить, так что диалог между клубами встал на паузу. Но не завершился. Об этом писал немецкий Kicker. И вот на встрече с болельщиками Карро нелестно высказался о спортивном директоре «Баварии» Максе Эберле: «Я ничего не думаю о нём, абсолютно ничего! И вести с ним переговоры я бы не стал».

Как потом рассказал агент защитника Макс Билефельд, именно слова босса «Байера» стали последней каплей: «Публичное заявление Фернандо перевело ситуацию в плоскость личного вопроса. Обсуждения были отравлены. Мы все, включая Жонатана, хотели бы, чтобы Фернандо вёл себя профессиональнее». Видимо, следующим летом Та уйдёт в «Баварию» бесплатно. Он уже подтвердил, что продлевать соглашение не собирается.

Мохамед Салах - из «Ливерпуля» в Саудовскую Аравию

Салаха заманивали в Саудовскую Аравию ещё в 2023-м. The Athletic писал, что «Ливерпулю» предлагали немыслимые £ 150 млн. «Красным» удалось его удержать, тем не менее уже этим летом одноклубник Мо Ватару Эндо рассказал японскому телевидению о грядущем прощании: «Поиск замены для Мохамеда начался. «Ливерпулю» нужно будет заполнить пробел на его позиции. Думаю, что не кто иной, как Такефуса Кубо, смог бы заменить Салаха».

Эндо ошибся: Салах по-прежнему в Англии. Правда, его контракт завершится уже в 2025-м. И сам египтянин после недавнего матча с «МЮ» не исключил, что скоро его история в «Ливерпуле» подойдёт к концу: «Как вы знаете, это мой последний год в клубе. Я просто хочу наслаждаться им и не думать об уходе. Чувствую, что могу свободно играть в футбол. Посмотрим, что будет потом. Выходил на сегодняшнюю игру, думая, что она может стать последней здесь. В клубе ещё никто не говорил со мной о новом соглашении, так что я просто отыграю этот сезон как последний, а потом посмотрим».

Игра с «МЮ» состоялась как раз за день до закрытия трансферного окна в саудовской лиге. Видимо, вариант перебраться туда сохранялся до последнего. При этом портал Caught Offside на днях сообщил, что следующим летом в Саудовской Аравии обоснуется не только Салах, но и Алисон с Вирджилом ван Дейком. Впереди у «Ливерпуля» масштабная перестройка?

Альфонсо Дэвис - из «Баварии» в «Реал»

Дэвиса называли трансферной целью «Реала» ещё перед зимним трансферным окном. Причина — его тяжёлые переговоры с «Баварией» о продлении контракта, который завершится в июне 2025-го. Примерно в такой же ситуации мадридцы 10 лет назад всего за € 25 млн забрали Тони Крооса. А Давида Алабу и вовсе увели из Мюнхена бесплатно.

Пока что всё идёт к тому, что Дэвис повторит путь австрийца. Боссы «Баварии», недаром немцы, крайне прагматичны и неохотно выполняют просьбы заметно повысить зарплату. Плюс не желают раньше времени терять полезные активы. В конце марта AS сообщал, что «Реал» согласовал условия с Альфонсо. Оставалось только договориться с мюнхенцами: на предложение в € 25-30 млн они выставили ценник в € 50 млн. Итог вы знаете.

«Буду ли я играть на «Бернабеу»? В данный момент мой агент ведёт переговоры с «Баварией». Как бы то ни было, я очень благодарен «Баварии», — приводил слова Дэвиса Bayern&Football в мае. «Переход в «Реал»? Когда Кубок Америки закончится, посмотрим, что произойдёт», — его же комментарий для Marca, только июньский.

В июле высказался уже почётный президент «Баварии» Ули Хёнес: «Мы очень чётко сказали ему, что позволим истечь контракту, если он не продлит его. Больше денег Дэвис не получит». И финальный аккорд — по сведениям AS, Альфонсо станет свободным агентом и тут же сменит Мюнхен на Мадрид. Прямо по стопам Алабы.

Йозуа Киммих - из «Баварии» в «ПСЖ»/«Барселону»

Похожая ситуация и у Киммиха - его соглашение с «Баварией» истечёт также в июле 2025-го. Только если будущее Дэвиса связывают исключительно с «Реалом», различные СМИ отправляли Йозуа по многим направлениям. В том числе по мадридскому, как писали Bild и AS в мае - якобы это приоритетный вариант на замену Кроосу.

Были слухи и по «Барселоне», не зря её возглавил Ханси Флик. Но тема быстро заглохла из-за финансовых требований немца — сейчас футболисты идут на уступки, если хотят стать сине-гранатовыми. За информацию спасибо Sport.es. А Sport Bild дополнил, якобы «Барса» не прочь дождаться окончания контракта Киммиха. Классика. И тут на горизонте появился «ПСЖ».

Фабрицио Романо писал, что парижане планируют забрать и Йозуа, и Жоау Невеша. Именно обоих, а не одного из них. Второго у «Бенфики» за € 60 млн действительно купили, а вот немца — не получилось. Журналист Санти Ауна информировал: «ПСЖ» действительно закидывал удочку «Баварии». И получил отказ. Несмотря на желание мюнхенцев продать Киммиха, как сообщал известный инсайдер Флориан Плеттенберг.

«У нас состоялся очень хороший и позитивный разговор. Будет ещё больше общения. Йозуа был ключевым игроком «Баварии» на протяжении многих лет. Ожидается, что он останется им и в будущем», — августовские слова Макса Эберля. Выходит, Киммих останется в Бундеслиге и в следующем году?

Хави Симонс - из «ПСЖ» в «Баварию»

Как-то много в этом тексте «Баварии», согласны? Но что поделать, если у руководства мюнхенцев было действительно много трансферных вопросов. Симонс ударно провёл прошлый сезон в аренде у «Лейпцига» из «ПСЖ». Логично, что на него нацелился самый титулованный немецкий клуб. Плеттенберг писал: в переходе заинтересован лично Эберль, а парижане согласятся его отпустить за € 60-70 млн.

В то же время «Лейпциг» мечтал сохранить Хави. Но вот Sport.es уточнил, якобы в очередную аренду «ПСЖ» его не отдаст. По таким раскладам преимущество было за «Баварией». Мюнхенцы тоже приценивались к аренде, только с обязательным выкупом. Тот же Плеттенберг в июле уверял: полузащитник согласовал с ними контрактные условия, но предварительно - определённости о будущем не было. В августе она наступила: Симонс выбрал «Лейпциг», и «ПСЖ» не стал спорить.

«Я получил от перехода сюда всё, что хотел: попал в отличную команду и почувствовал всеобщее доверие и веру в меня. Смог развиваться и как игрок, и как личность. «РБ Лейпциг» - идеальное место для этого. Здесь очень ценят меня и в последние несколько месяцев дали понять, что не хотели бы расставаться. Мы хотим снова бороться за первое место в Бундеслиге и как можно дольше оставаться в Лиге чемпионов. Чувствую себя как дома и очень рад, что смогу ещё год выступать за этот клуб и за этих болельщиков. Я готов творить историю!» — подытожил решение Хави.

İdman.biz