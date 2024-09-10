Чешский клуб обогнал "Реал"

Объявлены лучшие футбольные клубы августа.

Как сообщает İdman.biz, таблицу, подготовленную IFFHS, возглавляет чешский клуб «Спарта Прага».

В упомянутом месяце пражане запомнились 3 победами и 1 ничьей в квалификационных раундах Лиги чемпионов, а также 2 победами и 1 ничьей в чемпионате Чехии. В результате они лидируют с 48,5 очка.

«Реал» занимает второе место с 44 очками. Помимо победы в Суперкубке УЕФА в прошлом месяце мадридский клуб одержал 2 победы и 1 раз сыграл вниью. Первую тройку замыкает бразильский клуб «Форталеза» с 42 очками.

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