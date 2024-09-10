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38 футболистов дисквалифицированы пожизненно

Мировой футбол
Новости
10 Сентября 2024 14:11
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38 футболистов дисквалифицированы пожизненно

Китайская футбольная ассоциация пожизненно дисквалифицировала 38 игроков и пятерых официальных лиц клуба после двухлетнего расследования договорных матчей и азартных игр.

İdman.biz сообщает, что расследовано 120 матчей с участием 41 футбольного клуба.

В результате трое бывших игроков сборной Китая Цзинь Цзиндао, Го Тяньюй и Гу Чао, а также южнокорейский игрок Сон Джун Хо были приговорены к пожизненной дисквалификации.

Отметим, что в августе бывший вице-президент Национальной футбольной ассоциации Китая был приговорен к 11 годам лишения свободы за получение взятки, а бывший директор департамента соревнований за то же преступление был приговорен к 7 годам лишения свободы.

İdman.biz

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