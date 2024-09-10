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Самый дешевый билет в Бундеслиге стоит 14 евро

Мировой футбол
Новости
10 Сентября 2024 13:28
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Самый дешевый билет в Бундеслиге стоит 14 евро

В первые два игровых дня сезона Бундеслиги 2024/25 на стадионы пришло 694 340 болельщиков – средняя посещаемость составляет 38 574, что чуть ниже прошлогоднего показателя.

İdman.biz со ссылкой на немецкие источники сообщает, что в прошлом сезоне Бундеслига привлекла на стадионы более двенадцати миллионов болельщиков. На 306 играх присутствовало в среднем 39 507 зрителей, что значительно меньше, чем годом ранее, когда на игру приходили 42 993 зрителя. Это произошло потому, что два клуба с большими стадионами "Шальке" и "Герта" были заменены "Дармштадтом" и "Хайденхаймом". А в этом сезоне не будет одной из самых популярных арен – "RheinEnergieStadion" в Кёльне.

Самое дешевое посещение стадиона у "Хоффенхайма": билет стоя на "PreZero Arena" стоит всего 14 евро. Фанаты "Боруссии Дортмунд" и "Штутгарта" должны заплатить 18,50 евро, чтобы купить самое дорогое стоячее место в Бундеслиге. Другие клубы предлагают билеты по цене от 15 до 17 евро, хотя цена может варьироваться в зависимости от доплаты за лучшие игры.

При цене билета 18 евро у "Хоффенхайма" также самые дешевые сидячие места в лиге, за ним следует "Боруссия Менхенгладбах" с ценой 19 евро. На мюнхенской «Альянц Арене» болельщикам этой категории придется заплатить 40 евро, за ними следует дебютант "Хольштайн Киль", который продает билеты от 37 евро. Самые дешевые билеты на домашние матчи остальных клубов Бундеслиги колеблются от 21 до 35 евро.

Самые дорогие места у "Штутгарта" – 95 евро. За ними следуют "Бавария" и "Хоффенхайм" (каждый по 80 евро), "Боруссия Менхенгладбах" (79 евро), "Айнтрахт Франкфурт" (77 евро), "Майнц 05" (76 евро), а также "Боруссия Дортмунд" и "Вердер Бремен" (каждый по 75 евро). Самые дорогие билеты у "Хайденхайма" (43 евро) и "Унион Берлин" (45 евро) являются самыми дешевыми в сравнении по всей лиге.

İdman.biz

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