Стало известно время возвращения Неймара

Нападающий саудовского клуба «Аль-Хилал» Неймар полностью восстановится осенью.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила испанская пресса.
По данным источника, реабилитация Неймара задерживается. Бразильцу понадобится еще два месяца, чтобы прийти в форму. Ожидается, что он вернется на поле в ноябре этого года.
32-летний футболист находится на лечении с октября прошлого года после травмы, которую он получил во время игры за сборную Бразилии.
Отметим, что бывший игрок «Барселоны» и ПСЖ выступает в Саудовской Аравии с лета 2023 года.
İdman.biz