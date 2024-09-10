Стало известно время возвращения Неймара

Нападающий саудовского клуба «Аль-Хилал» Неймар полностью восстановится осенью.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила испанская пресса.

По данным источника, реабилитация Неймара задерживается. Бразильцу понадобится еще два месяца, чтобы прийти в форму. Ожидается, что он вернется на поле в ноябре этого года.

32-летний футболист находится на лечении с октября прошлого года после травмы, которую он получил во время игры за сборную Бразилии.

Отметим, что бывший игрок «Барселоны» и ПСЖ выступает в Саудовской Аравии с лета 2023 года.

İdman.biz