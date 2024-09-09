10 Сентября 2024
RU

Зидан объяснил, почему не готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
9 Сентября 2024 23:33
120
Зидан объяснил, почему не готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможной работе в «Манчестер Юнайтед». Ранее СМИ называли французского специалиста одним из потенциальных сменщиков Эрика тен Хага у руля «красных дьяволов». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», Зидан признался, что не готов возглавить команду из-за языкового барьера.

«Хотел бы я возглавить «Манчестер Юнайтед»? Я понимаю английский язык, но не совсем свободно на нём разговариваю. Знаю, что есть тренеры, которые приходят в клубы, не зная национального языка. Но я работаю по другим принципам. Победы состоят из множества компонентов, у них очень глобальный контекст. Поэтому я знаю, что мне нужно для победы», - сказал Зидан в интервью L'Equipe, его слова приводит Daily Mail.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В Нидерландах - конфликт на конфликте. Тренер сцепился с игроком, в команде напряжённо
21:47
Мировой футбол

В Нидерландах - конфликт на конфликте. Тренер сцепился с игроком, в команде напряжённо

Хорошо, что до большого турнира далеко
Чешский клуб обогнал "Реал"
16:22
Мировой футбол

Чешский клуб обогнал "Реал"

Клуб лидирует с 48,5 очка
Сколько хет-триков на счету Керема в "Галатасарае"?
15:51
Мировой футбол

Сколько хет-триков на счету Керема в "Галатасарае"?

Это не первый хет-трик в карьере 25-летнего вингера
Стало известно время возвращения Неймара
15:20
Мировой футбол

Стало известно время возвращения Неймара

32-летний футболист находится на лечении с октября прошлого года после травмы, которую он получил во время игры за сборную Бразилии
Лига наций УЕФА: Нидерланды против Германии
14:40
Мировой футбол

Лига наций УЕФА: Нидерланды против Германии

Сегодня во II туре Лиги наций УЕФА состоится 9 игр
38 футболистов дисквалифицированы пожизненно
14:11
Мировой футбол

38 футболистов дисквалифицированы пожизненно

Расследовано 120 матчей с участием 41 футбольного клуба

Самое читаемое

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО
8 Сентября 17:42
Дзюдо

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Азербайджан проиграл, пропустив 2 гола за 4 минуты - ВИДЕО
8 Сентября 21:54
Азербайджанский футбол

Азербайджан проиграл, пропустив 2 гола за 4 минуты - ВИДЕО

Сборная Азербайджана провела свою вторую игру в Лиге наций УЕФА
ЧМ: Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль
7 Сентября 22:13
Борьба

ЧМ: Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль

Продолжается Чемпионат мира по борьбе U20, проходящий в испанском Понтеведра
"Если бы Азербайджан правильно реализовал пенальти..."
8 Сентября 09:00
Азербайджанский футбол

"Если бы Азербайджан правильно реализовал пенальти..."

"Сборная Азербайджана очень опасна во время контратак"