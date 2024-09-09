Глупейшая трансферная ошибка года. Гранды упустили парня, который забивает ради удовольствия

Дьёкереш создал 15 голов в новом сезоне.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Шведский игрок в невероятной форме

Уроженец Стокгольма сделал дубль в родном городе в поединке против Эстонии. Теперь у форварда «Спортинга» и Швеции 15 созданных мячей в разных турнирах. Дьёкереш придумал столько голов всего в семи матчах. У него 10 забитых мячей и 5 ассистов. С такой лёгкостью мало кто в мире забивает. Вспоминается история шестилетней давности. Норвежский фанат написал, что всем надо запомнить некого Эрлинга Холанда. Болельщик использовал броскую фразу: «Парень забивает ради удовольствия».

Любопытное уточнение. Юный бразилец Роналдо забивал, чтобы себя порадовать. Непосредственность была у великого Герда Мюллера. Молодой Пеле тоже играл с мячом легко, не выжимал голы ради статистики. Шведский венгр Дьёкереш, разумеется, не настолько талантливый футболист. Но сейчас в похожей искренней категории. Идеально чувствует атаку, передвижения всей команды и в «Спортинге», и в сборной Швеции. Ему доверяют напарники, делятся мячом, даже если могут забить сами.

Виктор классно открывается между защитниками. Активно срезает углы и чётко отравляет мячи в углы ворот. Дьёкереш уверен в себе, ему легко не промахиваться. Швед расслаблен ещё с прошлого сезона, ведь провёл его на великолепном уровне в составе «Спортинга» и сборной. Не вышли с Исаком – напарником в атаке из «Ньюкасла», на Евро-2024. Но могут взять реванш в Лиге наций, подняв команду в высший дивизион. Ещё будет отбор ЧМ-2026, где шведам пора показать максимум.

Надежда на связку нападающих, которые прекрасно чувствуют себя на различных позициях в атаке. Азербайджан и Эстония не являются соперниками, по которым надо оценивать Швецию. Но Дьёкереш выделился не только в жёлтой футболке. Виктор ведёт «Спортинг» в чемпионате Португалии. У команды 4 победы после 4 туров, разница мячей 16:2. В Суперкубке Португалии так удачно в защите не сыграли, уступили 3:4 «Порту». Но вели 3:0 к середине первого тайма, а Дьёкереш отдал два ассиста.

Гранды допустили огромную ошибку

Сначала поговорим об аргументах сторонников теории, что Дьёкереша правильно не забрали летом в крутую команду из топ-5. Иногда настаивают, что 26-летнего форварда надо проверить на дистанции. Вспоминают, что его уже приглашали в Англию, в «Брайтон» и «Ковентри», но у бывшего форварда «Суонси» были проблемы. Сам Виктор устал от путешествий, ведь играл в арендах в Германии и Англии после трансфера в «Брайтон» за 1 миллион евро шесть лет назад. Но правильно ли поступили?

«Спортинг» виноват, что заломил цену. Рынок оценивает Дьёкереша в 65 миллионов евро. А португальцы научились у «Бенфики» начинать переговоры со ста миллионов евро. Но «львы» не «орлы», не продают футболистов настолько успешно. Зато ребята из «Спортинга», не только Роналду и Бруну Фернандеш, могут показать себя в АПЛ. Так что все попытки оправдать грандов, что испугались забрать шведа, разбиваются о факты. Форвард получил опыт борьбы с давлением и научился собирать голы.

Дьёкереш замечает напарников. Это не нападающий, которого нельзя представить в атаке «Челси», где по бокам два вингера. Или в «Арсенале», где со спины могут помогать Эдегор и Хаверц, а не только Мартинелли и Сака с флангов. Виктор впишется в структуру игры разных клубов. Быть может, это даже правильный центральный форвард для «Барселоны» после Левандовски. Это если у каталонцев к следующему лету найдутся свободные деньги на сделку. Но цель дорогая, контракт ещё на 4 года.

А вот это – ошибка агента и футболиста. Не стоило отдавать судьбу в руки руководству «Спортинга». Клуб тренера Рубена Аморима не всегда хорош на переговорах. Долго самой дорогой продажей «львов» был Жоау Мариу, бывший вингер «Локомотива». В последние годы научились торговаться. Фернандеш, Угарте и Нуньес принесли «Спортингу» хорошие деньги. Но с Дьёкерешем ситуацию усугубляет агент. Игрока представляет человек, который привязал Де Йонга к «Барселоне» зарплатой.

Дьёкереш глупо потратит время и силы

Даже если Виктор проведёт ещё один сумасшедший сезон в «Спортинге», в лучшем случае мир увидит нарезки его голов. Когда футболист перешагнул определённую черту, а швед сделал это по ходу прошлого сезона, то нет смысла играть за пределами топ-5. Не важно, станет «Спортинг» чемпионом ещё раз, или уступит одному из других грандов Португалии. Важно, что Дьёкереша не увидят в составе команды уровня полуфинала Лиги чемпионов. Преступление против футбольной логики.

Отсутствие регуляции расходов и трансферных сумм со стороны УЕФА и ФИФА привело к ситуации, что летом многие гранды отказались от ставок, которые им нужны. Виктор мог перейти в АПЛ. Мог усилить центр атаки в ПСЖ. Ведь есть сомнения, что Коло Муани и Рамуш сильнее, чем шведский венгр. Но Дьёкереш застрял на год в «Спортинге». Понимаем, что ему неплохо в Лиссабоне. Город безумно красивый, команда ему подходит. Тренер толковый. Аморим едва не возглавил «Ливерпуль».

Но надо понимать, что через год Дьёкерешу исполнится 27 лет. «Спортинг» не сделает скидку, особенно если Виктор продолжит клепать голы пачками. Футболист не сумел себя защитить, прописав адекватные отступные, как постоянно делает Холанд. Швед зря доверился человеку, который годами вёл переговоры о переходе Френки Де Йонга из «Барселоны» в МЮ, но сделка не выгорела. Обидно, что классный футболист, который прошёл через много испытаний, не порадует в элитной лиге.

Надеемся, Дьёкереш будет настолько хорош, что отдельные клубы подумают о большом трансфере зимой. Если представить, что у Слота не сложится с Нуньесом, то даже «Ливерпулю» пригодится сильный результативный центральный нападающий, который реже промахивается. А вот если «Арсеналу» не хватит центрального форварда для чемпионства, то Артета пожалеет, что не настоял на переходе или Осимхена из «Наполи» — ещё одна жертва трансферного лета, или шведа Дьёкереша.

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