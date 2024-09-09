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Швеция выиграла с тремя безответными голами

Мировой футбол
Новости
9 Сентября 2024 09:47
83
Швеция выиграла с тремя безответными голами

Соперники сборной Азербайджана в группе I Лиги С Лиги наций УЕФА провели очередной матч.

İdman.biz сообщает, что Швеция сыграла с Эстонией.

Матч завершился уверенной победой хозяев. Скандинавы одержали победу с тремя безответными голами. Их лидерство в группе продолжается.

Отметим, что в следующей игре Азербайджан будет гостем Эстонии. Матч состоится 11 октября.

1

Швеция

2

2

0

0

6-1

6

2

Словакия

2

2

0

0

3-0

6

3

Азербайджан

2

0

0

2

1-5

0

4

Эстония

2

0

0

2

0-4

0

İdman.biz

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