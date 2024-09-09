Швеция выиграла с тремя безответными голами

Соперники сборной Азербайджана в группе I Лиги С Лиги наций УЕФА провели очередной матч.
İdman.biz сообщает, что Швеция сыграла с Эстонией.
Матч завершился уверенной победой хозяев. Скандинавы одержали победу с тремя безответными голами. Их лидерство в группе продолжается.
Отметим, что в следующей игре Азербайджан будет гостем Эстонии. Матч состоится 11 октября.
|
1
|
Швеция
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-1
|
6
|
2
|
Словакия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3-0
|
6
|
3
|
Азербайджан
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-5
|
0
|
4
|
Эстония
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-4
|
0
İdman.biz