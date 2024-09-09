Швеция выиграла с тремя безответными голами

Соперники сборной Азербайджана в группе I Лиги С Лиги наций УЕФА провели очередной матч.

İdman.biz сообщает, что Швеция сыграла с Эстонией.

Матч завершился уверенной победой хозяев. Скандинавы одержали победу с тремя безответными голами. Их лидерство в группе продолжается.

Отметим, что в следующей игре Азербайджан будет гостем Эстонии. Матч состоится 11 октября.

1 Швеция 2 2 0 0 6-1 6 2 Словакия 2 2 0 0 3-0 6 3 Азербайджан 2 0 0 2 1-5 0 4 Эстония 2 0 0 2 0-4 0

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