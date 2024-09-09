Испания и Португалия победили

Стартовал второй тур Лиги наций УЕФА.

İdman.biz сообщает, что Швеция одержала очередную победу в группе, куда входит наша сборная.

Скандинавы обыграли Эстонию дома.

Чемпион Европы Испания победила на выезде Швейцарию. «Красная фурия» победила со счетом 4:1. Португалия одержала вторую победу подряд. Португальцы, которые в первом туре были сильнее Хорватии, на этот раз обыграли Шотландию.

Лига наций УЕФА

8 сентября

Лига A

1-я группа

22:45 Хорватия – Польша – 1:0

22:45 Португалия – Шотландия – 2:1

Турнирное положение: Португалия – 6, Хорватия – 3, Польша – 3, Шотландия – 0 очков.

4-я группа

20:00 Дания – Сербия – 2:0

22:45 Швейцария – Испания – 1:4

Турнирное положение: Дания – 6, Испания – 4, Сербия – 1, Швейцария – 0 очков.

Лига С

1-я группа

20:00 Словакия – Азербайджан – 2:0

22:45 Швеция – Эстония – 3:0

Турнирное положение: Швеция – 6, Словакия – 6, Азербайджан – 0, Эстония – 0 очков.

3-я группа

17:00 Люксембург – Беларусь – 0:1

20:00 Болгария – Северная Ирландия – 1:0

Турнирное положение: Беларусь – 4, Болгария – 4, Северная Ирландия – 3, Люксембург – 0 очков.

Лига D

1-я группа

20:00 Гибралтар – Лихтенштейн – 2:2

Турнирное положение: Сан-Марино – 3, Гибралтар – 1, Лихтенштейн – 1 очко.

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