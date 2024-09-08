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Виктор Осимхен прокомментировал свой переход из "Наполи" в "Галатасарай"

Мировой футбол
Новости
8 Сентября 2024 18:25
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Виктор Осимхен прокомментировал свой переход из "Наполи" в "Галатасарай"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», нигерийский нападающий Виктор Осимхен отреагировал на свой переход в турецкий «Галатасарай» из итальянского «Наполи». Напомним, игрок присоединился к команде на правах бесплатной аренды сроком на один сезон.

«Я действительно очень рад стать частью семьи «Галатасарая». Не могу дождаться, чтобы отдать все силы этому клубу и максимально использовать это новое путешествие с такой потрясающей командой и болельщиками. Я готов создать незабываемые воспоминания для фанатов этого клуба», - приводит слова Осимхена журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» приняло решение исключить нападающего Виктора Осимхена из заявки команды на сезон Серии А, а также отдать его девятый игровой номер новоиспечённому форварду неаполитанского клуба Ромелу Лукаку.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

İdman.biz

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