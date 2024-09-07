Это'О рассказал о жёстком разговоре с Роналдиньо в перерыве финала ЛЧ 2006 года

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О рассказал о жёстком разговоре в раздевалке каталонского клуба в перерыве финального матча Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» в 2006 году.

«В 2006 году, в перерыве финала Лиги чемпионов на «Стад де Франс», мы проигрывали 0:1, а «Арсенал» оставался вдесятером. Знаете, почему мы проигрывали? Потому что Роналдиньо, самый лучший игрок, хотел играть в одиночку. Я прихожу в раздевалку, у всех опущены головы. Франк Райкард стоял в стороне, растерянный. Я говорю им: «Что вы делаете? Соберитесь, я забью, я всё ещё здесь, чего вы боитесь?»

Я сказал Ронни: «Либо ты играешь с нами, либо садишься на скамейку». И вот здесь проявляется великий игрок. Он собрал нас всех и извинился», – приводит слова Это’О Mundo Deportivo.

После перерыва камерунский форвард сравнял счёт в матче, а бразильский защитник Жулиано Беллетти принёс победу каталонской команде.

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