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Медина перешёл в "Фенербахче" - Романо

Мировой футбол
Новости
7 Сентября 2024 17:01
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Медина перешёл в "Фенербахче" - Романо

Руководство турецкого «Фенербахче» согласовало трансфер центрального полузащитника аргентинского «Бока Хуниорс» Кристиана Медины. Как передает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, стороны достигли соглашения по трансферу полузащитника Кристиана Медины. Аргентинский игрок останется в «Бока Хуниорс» до начала зимнего трансферного окна. Сообщается, что сумма сделки составила около $ 15 млн, включая все дополнительные выплаты. Контракт будет подписан до 2030 года.

В минувшем сезоне чемпионата Аргентины футболист сыграл 34 матча за клуб, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.

İdman.biz

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