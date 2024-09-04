"Бардак! Как тренировать 45 человек сразу? Клопп бы посмеялся". Пети - о составе "Челси"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший футболист «Челси» и сборной Франции Эммануэль Пети высказался о составе «Челси» на сезон-2024/2025. Напомним, ранее сообщалось, что в летнее межсезонье в команде тренера Энцо Марески тренировалось более 40 игроков, некоторые игроки занимались отдельно от общей группы.

«Если бы я был игроком в раздевалке «Челси» прямо сейчас, я бы задавал себе много вопросов. Например, а правильно ли я поступил, придя сюда, потому что в раздевалке 40-45 игроков? Ранее я смеялся, но сейчас понимаю, что это не повод для смеха, потому что как можно провести тренировку с 45 игроками? Максимум - 25, и этого уже достаточно.

Нужно установить иерархию в раздевалке между игроками. Если поставить всех игроков на один уровень, когда их у вас 45, это будет бардак и ад для тренера. Бардак! Если вы спросите Гвардиолу, Клоппа, Анчелотти, всех лучших тренеров мира, были бы они рады тренировать 45 игроков каждый божий день, они посмеются над вами», - приводит слова Пети One Football.

На данный момент после трёх туров в активе «Челси» четыре очка. Подопечные Энцо Марески занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

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