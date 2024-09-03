Невесёлый Роджер. Один из еврограндов выгнал тренера после четырёх туров чемпионата

Не поторопилась ли «Бенфика»?

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Не успел завершиться четвёртый тур португальского чемпионата, как самый титулованный клуб страны уволил главного тренера. Своей должности лишился Роджер Шмидт в лиссабонской «Бенфике». Решение об отставке объявил президент клуба знаменитый Руй Кошта. Контракт немецкого тренера был в силе до лета 2025. Но Шмидта уволили в начале сезона. В Лиге чемпионов «орлы» будут играть с другим тренером.

Заминка на старте

Что же произошло с самым именитым клубом Португалии, если его руководство пошло на столь радикальные меры? Формальным поводом для отставки стал неудачный старт в чемпионате Португалии. В четырех матчах семь очков — два победы, ничья и проигрыш. Итого семь очков и седьмое место. Минус семь очков отставания от лидера — действующего чемпиона «Спортинга». Неприятно, но некритично. Тем более что «Порту» проиграл в последнем туре «львам» и отстаёт на три очка. Впереди ещё 30 туров.

«Бенфика» проиграла в первом туре «Фамаликау» 0:2. Очень досадный проигрыш. Далее последовали домашние победы над соседями — «Каса Пиа» и «Эштрелой». Последний матч Шмидта пришёлся на игру с «Морейренсе», в которой «орлы» ушли от поражения с пенальти в добавленное время. Маркос Леонардо реализовал 11-метровый. После чего Руй Кошта известил, что у «Бенфики» будет новый тренер.

Последняя капля

Немецкий специалист возглавлял команду чуть больше двух сезонов. Первый был безупречен. Если считать чемпионат Португалии. Серия из 29 матчей без поражений и 38-й чемпионский титул. Затем Суперкубок. Но в следующем чемпионате «орлы» отпустили будущего победителя - их соседей «Спортинга» на 10 очков. Приятного мало, но другой извечный недруг «Порту» отстал на 8 очков уже от «Бенфики». И если в руководстве клуба были столь недовольны работой Шмидта, то почему бы не расстаться с ним летом? Но немцу дали провести предсезонку, начать чемпионат, а потом вдруг взяли и выгнали.

Неудачи в еврокубках

В первом сезоне Шмидта «орлы» дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, во втором — третье место в группе Лиги чемпионов и четвертьфинал Лиги Европы. Есть регресс. Но Шмидта брали не для того, чтоб он снял проклятие Белы Гутмана. Первичными были выступления во внутренних соревнованиях. Да и международные турниры давно завершились.

Не самая убедительная трансферная политика. Продажи в «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеша и в «Наполи» Давида Нереса за 28 и 68 миллионов евро соответственно. Но при чём тут тренер? Тут скорее возникают вопросы к президенту Рую Коште. Опять же, Маркус Леонардо был продан в «Аль-Хиляль» за 40 миллионов уже после отставки Шмидта. К тому же трансферы осуществились не только на выход. Пришли несколько сильных футболистов — защитник Алваро Каррерас, полузащитники Ян-Никлас Бесте («Хайденхайм»), Ренату Санчеш (ПСЖ), Исса Каборе («Манчестер Сити»), нападающие Бенхамин Рольгейзер («Ривер Плейт») и Вагнелис Павлилис («Алкмар»).

Кто подставил Роджера?

Почему же ушёл Роджер Шмидт? Есть несколько версий. Познакомимся с тремя наиболее популярными.

Версия первая. Проваленная предсезонная подготовка. Есть основания думать, что всё так и есть. Команда неудачно вошла сезон из-за того, что засиделась на старте. Некоторые новые игроки пока не полностью внедрены в основной состав.

Версия вторая. Конфликт президента и тренера. Руй Кошта - клубная легенда, и президент клуба в какой-то момент разочаровался работой Шмидта. Настолько, что глава несколько раз проявлял своё недовольство работой немецкого специалиста. Опять же, козёл отпущения под рукой. Тем больше вопросов у акционеров к Шмидту.

И третья версия. «Бенфика» нашла на рынке свободных специалистов более авторитетного тренера. Иногда упоминается имя знаменитого итальянца - Массимилиано Аллегри. Бывший наставник «Ювентуса» отдохнул и готов включиться в работу. Пусть не в Серии А, а в менее престижном чемпионате. Тем более что в «Бенфике» можно неплохо раскрутиться. И если условный Аллегри будет назначен во время осеннего перерыва, то не удивляйтесь. Это было частью многоходовки.

Но самым неудачным для лиссабонцев будет четвёртый вариант. А именно — Роджер Шмидт увидел, что команда находится в разобранном состоянии и решил вовремя умыть руки. Ведь пока мы не знаем, как и почему «орлы» недосчитались очков в матчах с не самыми сильными соперниками.

Руй Кошта обещал не тянуть с назначением нового тренера. Но обещать сами знаете, не значит… По составу «орлы» не уступают ни «львам», ни «драконам». И стартовый спад вполне преодолим. Если это спад, а не кризис.

А за Роджера Шмидта переживать не стоит. Без работы он не останется. Скоро в европейских клубах начнут появляться вакансии главного тренера. А Шмидт уже успел заработать солидную репутацию. В первую очередь в Лиссабоне.

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