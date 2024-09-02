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Виктор Осимхен в "Галатасарае"

Мировой футбол
Новости
2 Сентября 2024 23:01
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Виктор Осимхен в "Галатасарае"

«Галатасарай» достиг соглашения с Виктором Осимхеном.

Как сообщает İdman.biz, нигерийский форвард будет арендован до конца сезона.

Виктор, отстраненный от состава «Наполи», столкнулся с опасностью остаться без клуба из-за закрытия трансферного окна в Европе. В результате Осимхен согласился играть в Турции. Согласно договоренности, «Галатасарай» будет выплачивать форварду годовую зарплату в размере 11 миллионов евро.

Отметим, что желание Осимхена перейти в ПСЖ не сбылось из-за разногласий между клубами. Хотя неаполитанцы предлагали продать его в «Челси», нигериец отказался ехать в Лондон.

İdman.biz

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