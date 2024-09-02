Трансферы с ностальгией. Хамес и другие подзабытые звёзды, перешедшие в клубы топ-лиг

В закрывшееся летнее окно семь героев прошлого сменили команды.

В топ-лигах Европы закрылось летнее окно, которое, как обычно, подарило большое количество громких трансферов. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», многие действующие и восходящие звёзды футбола сменили команды. Но было и несколько интересных переходов, как будто бы оставшихся в тени. Целая группа звёзд вчерашнего или даже позавчерашнего дня нашла себе новые клубы в топ-5 европейских чемпионатов. Рассказываем об этих подзабытых героях и неожиданных поворотах в их карьере.

Хамес Родригес в «Райо Вальекано»

33-летний колумбийский плеймейкер возвращается в чемпионат Испании спустя четыре года. Подзабытый в Европе полузащитник напомнил о себе летом на Кубке Америки, где дошёл со сборной Колумбии до финала и был признан лучшим игроком турнира. После этого Хамес получил предложение от «Райо Вальекано» и договорился о расторжении контракта с бразильским «Сан-Паулу». Клубу Примеры Родригес достался свободным агентом. Договор заключен на один год.

Колумбиец дважды выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Испании с «Реалом». Побеждал в Лиге Европы с «Порту». Два раза брал Бундеслигу в составе «Баварии». Он был лучшим ассистентом чемпионата Франции сезона-2013/2014 в составе «Монако» и лучшим бомбардиром ЧМ-2014. Хамес – великий игрок, который вернулся в Испанию, чтобы исполнить лебединую песню.

Давид де Хеа в «Фиорентину»

Де Хеа пропустил целый сезон после ухода из «Манчестер Юнайтед», и казалось, что 33-летний испанец близок к завершению карьеры. Однако после длительной паузы голкипер всё же нашёл новый клуб. Давид перешёл на правах свободного агента в «Фиорентину», с которой подписал однолетний контракт с опцией продления на сезон.

«Год я провел в Манчестере, а затем вернулся в Мадрид, чтобы тренироваться. Хотел вернуться на высший уровень, я не останавливался. Тренироваться в одиночку нелегко, к тому же я провёл 12 лет в Манчестере, и это мой дом. Моё сердце всегда будет там, мне было трудно найти мотивацию, чтобы оценить новые предложения, и я принял решение взять паузу на год», – рассказал де Хеа.

За 12 лет в «МЮ» Давид выиграл девять трофеев, а победителем Лиги Европы становился как в составе английской команды, так и с «Атлетико». В «Фиорентине» дебютировал как раз в еврокубках – в квалификации Лиги конференций. Пропустил сразу три мяча дома от «Академии Пушкаша» (3:3). Но в ответном матче в Венгрии (1:1) помог команде выиграть серию пенальти и пройти дальше.

Пепе Рейна в «Комо»

Покер Андрея Аршавина на «Энфилде» – событие словно из какой-то другой жизни. Так давно это было! Но голкипер, который пропустил четыре мяча от российской звезды в 2009 году, всё еще в деле. 42-летний Рейна ушёл свободным агентом из «Вильярреала» и подписал контракт на сезон с новичком Серии А.

Более того, Рейна – основной вратарь «Комо». В первых трёх матчах сезона с «Ювентусом» (0:3), «Кальяри» (1:1) и «Сампдорией» (1:1, 3:4 пен.) играл именно испанский «старичок». Так что этот сезон, видимо, будет не последним для Пепе. Энергии у него ещё много.

У Рейны 36 матчей за сборную Испании, в составе которой он был на победных Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012. На клубном уровне Пепе выиграл несколько трофеев с «Ливерпулем», «Наполи» и «Баварией».

Яспер Силлессен в «Лас-Пальмас»

35-летний нидерландский вратарь, которого мы помним по выступлениям за «Барселону» и «Валенсию», вернулся в чемпионат Испании спустя два года. Последнюю пару сезонов он провёл в отнюдь не топовой команде чемпионата Нидерландов – НЕКе. По сути, доигрывал на более-менее высоком уровне. И тут пришло приглашение от «Лас-Пальмаса». За Силлессена даже заплатили € 500 тыс. Яспер подписал двухлетний контракт.

В первых трёх турах Примеры нидерландец пропустил пять мячей. Особенно запомнилась его игра с «Реалом» (1:1), где несколько классных сейвов голкипера помогли «Лас-Пальмасу» остановить чемпиона. Силлессен всё еще достаточно хорош. За свою карьеру Яспер сыграл 65 раз за сборную Нидерландов. На клубном уровне выиграл несколько чемпионских титулов с «Аяксом» и «Барселоной», где, правда, не сумел подвинуть из ворот Марка-Андре тер Штегена.

Адам Лаллана в «Саутгемптон»

36-летний экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии сменил клуб в летнее окно и спустя 10 лет вернулся в родной «Саутгемптон» свободным агентом из «Брайтона». Лаллана заключил договор на один сезон. В первой же игре АПЛ после возвращения с «Брентфордом» Адам сделал голевую передачу, правда, уже при счёте 0:3 в компенсированное время, когда у «Саутгемптона» не оставалось шансов уйти от поражения.

«Я знаю, что расстроил многих болельщиков, когда уходил из «Саутгемптона» в «Ливерпуль», – вспомнил историю своих отношений с клубом Лаллана. – Думаю, что теперь смогу залечить те раны. Я всегда буду делать всё возможное здесь. Этот клуб всегда был особым местом для меня. Мой сын учится в академии «Саутгемптона».

У Лалланы 34 матча за сборную Англии. С «Ливерпулем» он выигрывал АПЛ и Лигу чемпионов.

Николя Пепе в «Вильярреал»

Пять лет назад Пепе покупал за огромным деньги «Арсенал»: лондонский клуб заплатил за атакующего хавбека € 80 млн. Теперь же 29-летний ивуариец достался «Вильярреалу» бесплатно. Николя перешёл в испанский клуб на правах свободного агента из турецкого «Трабзонспора», за который отыграл последний сезон. Контракт – на два года.

В «Арсенале» Пепе по-настоящему не раскрылся, хотя именно в лондонской команде выиграл свой единственный трофей в клубной карьере – Кубок Англии. Кроме того, в сезоне-2020/2021 он был включён в символическую сборную Лиги Европы. А перед переходом в «Арсенал» Николя признали игроком года в «Лилле».

За ивуарийскую сборную у Пепе 46 матчей, он побеждал на Кубке африканских наций. Отъезд в Турцию, где доигрывают многие вчерашние звёзды, заставил забыть об этом игроке. В «Вильярреале» Николя может напомнить о себе, но в первых трёх матчах в Примере Пепе не совершил результативных действий.

Тома Мёнье в «Лилль»

Экс-защитник «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» в последнем сезоне также выступал в Турции за «Трабзонспор». Однако летом 2024-го вернулся в топ-лигу. 32-летний Мёнье перешёл на правах свободного агента в «Лилль», подписав контракт с «догами» на два года.

За новую команду Тома провёл уже шесть матчей: два — в чемпионате Франции и четыре — в квалификации Лиги чемпионов. Забил один гол — в ворота «Анже». Закрывает весь правый фланг либо выходит в тройке центральных.

Наибольших успехов Мёнье добился с «ПСЖ». Трижды выигрывал с парижанами чемпионский титул, брал кубковые трофеи и доходил до финала Лиги чемпионов. С «Боруссией» побеждал в Кубке Германии. За сборную Бельгии защитник сыграл 66 матчей, взяв бронзу на российском ЧМ-2018.

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