Рекорды и скромные траты фаворитов. В Англии закрылось трансферное окно

Последний день заявок оказался богатым на интригующие переходы.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Основная часть европейских стран свои трансферные окна закрыли. Было немало интересных сделок. Причем заключенных и в последние часы периода заявок. Еще предстоит обсудить некоторые переходы конкретно. Но мы хотим пока окинуть взглядом общую картину. На примере самого богатого чемпионата – английского. По традиции именно там финал трансферного периода был самым горячим. Общие расходы клубов Премьер-Лиги составили более 1,96 миллиарда фунтов стерлингов. Внешние расходы АПЛ более чем в два раза превышают таковые у ее ближайшего конкурента в этом показателе – Серии А. Восемь клубов из Премьер-Лиги побили свои трансферные рекорды. И на все это стоит взглянуть.

Аренды «на флажке»

Пожалуй, самыми важными внутренними переходами в Англии в последние часы трансферного окна стали сделки вокруг «Челси» (кто бы сомневался). «Синие» успели сдать в аренду «Арсеналу» Рахима Стерлинга. И на освободившееся место (хотя откуда такому взяться в плотно набитой электричке со «Стэмфорд Бридж») взяли в аренду из «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, чье возвращение на «Олд Траффорд» оказалось мимолетным.

Подтверждения этих сделок болельщикам пришлось ждать до глубокой ночи, потому что документы всеми сторонами были отправлены в последний момент. А история знает немало примеров того, как подобные переходы блокировались из-за несвоевременно зависшего факса в какой-нибудь конторе.

Из внешних сделок последних часов стоит отметить продажу «Брентфордом» форварда Айвена Тоуни в «Аль-Ахли». За бомбардиром охотились многие клубы, в том числе в самой Англии. Но клуб Тоуни, кажется, грамотно выдержал паузу и «сдал» игрока выгодно за 40 миллионов фунтов стерлингов, да еще и в чемпионат, из которого он точно не будет угрожать «Брентфорду».

А МЮ, прежде чем отдать Санчо в аренду, выложил самую высокую оплату за день, подписав контракт с полузащитником ПСЖ Мануэлем Угарте. Уругваец обошелся манкунианцам в 42,1 миллиона фунтов стерлингов. И эта сумма может вырасти до 50,5 миллиона при выполнении ряда условий. Эта сделка позволила «Юнайтед» выйти в ноль по полузащитникам, поскольку перед этим клуб расстался со Скоттом МакТоминэем, которого слухи давно связывали с «Наполи». В итоге итальянцы купили шотландца за 25,7 миллиона фунтов.

Также из заметных сделок последнего дня стоит отметить продажу Эдди Нкетиа из «Арсенала» в «Кристал Пэлас» примерно за 30 миллионов фунтов. Ранее «канониры» продали вратаря Аарона Рамсдейла в «Саутгемптон» за 25 миллионов фунтов. А вот «Челси» не смог добиться перехода Виктора Осимхена из «Наполи» – так что не все мечты неугомонной мельницы со «Стэмфорд Бридж» сбылись.

Траты фаворитов

У чемпионского «Манчестер Сити» были самые низкие чистые траты среди всех клубов Премьер-Лиги в это трансферное окно. В результате даже получили прибыль в 115,8 миллиона фунтов. Они потратили 21,4 миллиона на Савио, который обошелся «горожанам» недорого, поскольку переходил из «Жироны», то есть, по сути, из другого клуба огромной империи «Сити».

Но «Манчестер» продал Хулиана Альвареса, Жоау Канселу, Тэйлора Харвуд-Беллиса, так что в итоге оказался в плюсе. К слову, ни один из трех клубов-лидеров прошлого сезона не отличился какими-то крупными затратами.

«Арсенал», например, потратил 93,9 миллиона фунтов, в том числе 38,4 миллиона на итальянского защитника Риккардо Калафьори и по 27,4 миллиона на испанцев Давида Райю и Микеля Мерино. Но продал игроков на 76,8 миллиона. «Ливерпуль» подписал Федерико Кьезу и вратаря Гиорги Мамардашвили, но продажа Фабио Карвальо, Сеппа ван ден Берга и Бобби Кларка принесла прибыль в 14,4 миллиона фунтов.

«Челси» неисправим

Казалось, что у Тодда Боэли со временем пройдет эта страсть к массовым дорогим закупкам. Все-таки он заполучил клуб в мае 2022 года. Азарт должен был и угаснуть. Но нет. Общие траты «Челси» за два с небольшим года превысили 1,3 миллиарда фунтов.

В это трансферное окно «синие» продали игроков (12) больше, чем купили (10). Но, потратив более 203 миллионов фунтов, закончили лето с чистыми расходами в 46,5 миллиона. Это больше, чем у 12 клубов Премьер-Лиги. Среди заметных продаж «Челси» нужно вспомнить Конора Галлахера, ушедшего в «Атлетико» за 35,6 миллиона фунтов, уход Яна Маатсена в «Астон Виллу» за 38 миллионов и Ромелу Лукаку в «Наполи» за 28,2 миллиона.

Баланс «Челси» не учитывает сделки, заключенные на будущее (да, «синие» уже вовсю включились во фьючерсы). Следующим летом в клуб перейдет бельгийский вратарь Майк Пендер за 17 миллионов фунтов, а также бразилец Эстевао Виллиан за 29 миллионов.

Трансферные рекорды

Самые высокие чистые убытки в это трансферное окно были у «Брайтона» – 153,6 миллиона фунтов. При затраченных на покупки 195,7 миллиона. Он заплатил рекордные для клуба 39,9 миллиона фунтов за Джорджиньо Руттера из «Лидса», а также 29,9 миллиона за Янкубу Минте из «Ньюкасла» и более 25 миллионов за Ферди Кадиоглу, Брайана Груду, Матса Вайффера и Ибрагима Османа. За каждого.

Продажа Билли Гилмора за 12 миллионов в последний трансферный день и Дениза Ундава за 22 миллиона несколько компенсировали внушительные траты «чаек». Вторым по чистым расходам в АПЛ стал вернувшийся в лигу «Ипсвич» – 107,6 миллиона фунтов.

Отметим, что «Брайтон» был не единственным клубом, который обновил свой трансферный рекорд. «Борнмут», например, приобрел нападающего Эванилсона за 31,7 миллиона фунтов, «Брентфорд» потратил на Игора Тьяго 30 миллионов фунтов, а «Фулхэм» приобрел за 27 миллионов Эмиля Смита-Роу из «Арсенала». Все это рекорды для клубов. Их же обновили «Астон Вилла», «Ипсвич», «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм».

Усиление прибывших

Все три клуба, вернувшихся в АПЛ, тратили активно. Вместе – почти 300 миллионов фунтов. Это логично. Ведь нужно попытаться закрепиться в очень конкурентной лиге. «Ипсвич» потратил 109 миллионов фунтов на 10 игроков, семеро из которых были взяты в других клубах АПЛ. Среди них, например, Омари Жиру-Хатчинсон из «Челси», который обошелся в 20 миллионов фунтов.

«Саутгемптон», тоже превысивший отметку в 100 миллионов фунтов по тратам, подписывал игроков из разных дивизионов. Среди них взятый в последний момент у «Арсенала» Рамсдейл. А «Лестер» набирал новичков исключительно из высших дивизионов. Четверо из семи были подписаны из АПЛ, по одному – из Италии, Португалии и Бельгии.

Рекорд внизу

Когда говорят, что в Англии крутятся какие-то безумные деньги даже среди аутсайдеров, масштаб этого процесса недооценивают. Примечательное достижение было отмечено в третьем дивизионе – Лиге Один. «Бирмингем», который там оказался, в последний день заявок приобрел более чем за 10 миллионов фунтов Джея Стэнсфилда из «Фулхэма».

Предыдущим рекордным трансфером в третьем дивизионе была покупка «Сандерлендом» у «Уигана» Уилла Григга за 4 миллиона фунтов. Так что рекорд побит более чем в два с половиной раза. И общая сумма трат «Бирмингема» составила 30 миллионов фунтов – безумная цифра для клуба третьей по силе лиги. Где еще подобное себе может позволить команда из такого дивизиона?

İdman.biz