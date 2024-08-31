Камбэк от соперника "Карабаха"

Третий тур чемпионата Франции стартовал матчем «Лион» - «Страсбург».
Как сообщает İdman.biz, соперник "Карабаха" в Лиге Европы "Лион" одержал тяжелую победу на своем поле.
По ходу матча хозяева, проигрывавшие со счетом 1:3, проявили большое упорство. Орбан, вышедший на замену, оформил дубль.
Французская лига I
III тур
30 августа
«Лион» – «Страсбург» – 4:3
31 августа
«Брест» – «Сент-Этьен»
«Монпелье» — «Нант»
«Тулуза» — «Марсель»
1 сентября
«Монако» — «Ланс»
«Анжер» — «Ницца»
«Гавр» — «Осер»
«Реймс» — «Ренн»
«Лилль» — ПСЖ
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