"Фенербахче" набрал 3 очка, забив трижды

«Фенербахче» начал IV тур турецкой Суперлиги с победы.

İdman.biz сообщает, что команда Жозе Моуринью встречалась на своем поле с «Аланьяспором».

«Желто-синие» победили со счетом 3:0. В составе «Фенербахче» отличились Душан Тадич (2) и Эдин Джеко. Эта победа сделала команду лидером.

Турецкая Суперлига

IV тур

30 августа

«Фенербахче» — «Аланьяспор» — 3:0

31 августа

«Коньяспор» — «Кайсериспор»

«Ризеспор» – «Касымпаша»

«Адана Демирспор» — «Галатасарай»

«Гозтепе» – «Бодрумспор»

1 сентября

«Башакшехир» — «Антальяспор».

«Эюспор» — «Трабзонспор»

«Бешикташ» — «Сивасспор»

«Хатайспор» — «Самсунспор»

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