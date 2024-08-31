"Фенербахче" набрал 3 очка, забив трижды

«Фенербахче» начал IV тур турецкой Суперлиги с победы.
İdman.biz сообщает, что команда Жозе Моуринью встречалась на своем поле с «Аланьяспором».
«Желто-синие» победили со счетом 3:0. В составе «Фенербахче» отличились Душан Тадич (2) и Эдин Джеко. Эта победа сделала команду лидером.
Турецкая Суперлига
IV тур
30 августа
«Фенербахче» — «Аланьяспор» — 3:0
31 августа
«Коньяспор» — «Кайсериспор»
«Ризеспор» – «Касымпаша»
«Адана Демирспор» — «Галатасарай»
«Гозтепе» – «Бодрумспор»
1 сентября
«Башакшехир» — «Антальяспор».
«Эюспор» — «Трабзонспор»
«Бешикташ» — «Сивасспор»
«Хатайспор» — «Самсунспор»
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