30 Августа 2024
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"Трабзонспор" расстался с главным тренером

Мировой футбол
Новости
30 Августа 2024 20:35
28
"Трабзонспор" расстался с главным тренером

Главный тренер «Трабзонспора» Абдулла Авджи подал в отставку.

Как сообщает İdman.biz, такое решение было принято после встречи опытного специалиста с руководством клуба.

«Трабзонспор», прекративший борьбу в плей-офф Лиги конференций, не простил Авджи провала. 51-летний специалист, выигравший с командой чемпионат Турции в сезоне 2021/2022, в следующем сезоне подал в отставку. Его второй период в клубе продлился недолго.

Отметим, что под руководством Авджи «Трабзонспор» одержал 26 побед, 6 раз сыграл вничью и проиграл 13 раз в 45 играх.

İdman.biz

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