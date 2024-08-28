28 Августа 2024
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Потерявший сознание футболист скончался

Мировой футбол
Новости
28 Августа 2024 20:08
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Потерявший сознание футболист скончался

Футболист, потерявший сознание во время матча Кубка Либертадорес, скончался.

İdman.biz сообщает, что в возрасте 27 лет скончался полузащитник уругвайского клуба "Насиональ" Хуан Искьердо.

Он потерял сознание и упал на землю во время 1/8 финала Кубка Либертадорес между «Сан-Паулу» и «Насионалом». У футболиста, доставленного в больницу, обнаружили нарушение сердечного ритма. Спасти жизнь Хуану не удалось, он несколько дней оставался под наблюдением врачей.

Отметим, что из-за его обморока все матчи чемпионата Уругвая, запланированные на прошедшую неделю, были перенесены.

İdman.biz

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