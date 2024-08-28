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Спустя 10 лет

Мировой футбол
Новости
28 Августа 2024 11:50
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Спустя 10 лет

Ханс-Дитер Флик начал свою карьеру в «Барселоне» с трёх побед.

İdman.biz сообщает, что в третьем туре Ла Лиги "Барселона" обыграла "Райо Вальекано" со счетом 2:1.

До этого каталонцы с таким же счетом обыграли «Валенсию» и «Атлетико». Луис Энрике был последним главным тренером, выигравшим свои первые три матча в «Барселоне».

Такого успеха он добился 10 лет назад - в 2014 году. В период после 1988 года этого добились также Йохан Кройф, Карлес Решак и Тито Виланова.

Отметим, что в следующей игре «Барселона» примет «Вальядолид». Встреча состоится 31 августа.

İdman.biz

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