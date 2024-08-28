Лига чемпионов: Последние путевки ждут владельцев

Сегодня завершится раунд плей-офф Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что в рамках ответных игр пройдут 4 последних матча.

По итогам этих встреч определятся обладатели финальных путевок в этап Лиги. Чемпион Азербайджана «Карабах» будет бороться за попадание в число 36 сильнейших.

Лига Чемпионов

Стадия плей-офф

Ответные игры

28 августа

20:45. "Карабах" - "Динамо" З

Первая игра – 0:3

23:00. «Црвена Звезда» — «Бодо Глимт»

Первая игра – 1:2

23:00. «Славия» — «Лилль»

Первая игра – 0:2

23:00. «Слован» — «Мидтьюлланд»

Первая игра – 1:1

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