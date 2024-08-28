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"Галатасарай" попрощался с Лигой чемпионов

Мировой футбол
Новости
28 Августа 2024 09:00
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"Галатасарай" попрощался с Лигой чемпионов

Стартовали ответные матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, в трех дуэлях определились победители.

Обладатели путевок в этап лиги определились в Австрии, Турции и Чехии. «Галатасарай», проигравший в гостях «Янг Бойз», не смог взять реванш в Стамбуле. Чемпион Швейцарии победил со счетом 1:0.

«Зальцбург» обыграл киевское «Динамо», а «Спарта» - «Мальме».

Отметим, что стадия плей-офф завершится 28 августа.

Лига Чемпионов
Стадия плей-офф
Ответные игры

23:00. «Зальцбург» – «Динамо» К – 1:1
Первая игра – 2:0

23:00. «Галатасарай» – «Янг Бойз» – 0:1
Первая игра – 2:3

23:00. «Спарта» – «Мальме» – 2:0
Первая игра – 2:0

İdman.biz

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