"Галатасарай" попрощался с Лигой чемпионов

Стартовали ответные матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, в трех дуэлях определились победители.

Обладатели путевок в этап лиги определились в Австрии, Турции и Чехии. «Галатасарай», проигравший в гостях «Янг Бойз», не смог взять реванш в Стамбуле. Чемпион Швейцарии победил со счетом 1:0.

«Зальцбург» обыграл киевское «Динамо», а «Спарта» - «Мальме».

Отметим, что стадия плей-офф завершится 28 августа.

Лига Чемпионов

Стадия плей-офф

Ответные игры

23:00. «Зальцбург» – «Динамо» К – 1:1

Первая игра – 2:0

23:00. «Галатасарай» – «Янг Бойз» – 0:1

Первая игра – 2:3

23:00. «Спарта» – «Мальме» – 2:0

Первая игра – 2:0

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