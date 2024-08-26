"Марсель" проиграл дома

Завершился второй тур чемпионата Франции.
İdman.biz сообщает, что игры дня прошли с преимуществом хозяев.
«Ланс» и «Нант» победили со счетом 2:0. «Марсель» потерял очки дома. Игра с «Реймсом» завершилась со счетом 2:2. Мейсон Гринвуд спас свою команду от поражения.
Французская лига 1
II тур
23 августа
ПСЖ – «Монпелье» – 6:0
24 августа
«Лилль» – «Анжер» – 2:0
«Лион» – «Монако» – 0:2
«Сент-Этьен» — «Гавр» — 0:2
25 августа
«Ланс» – «Брест» – 2:0
«Страсбур» – «Ренн» – 3:1
«Ницца» – «Тулуза» – 1:1
«Нант» – «Осер» – 2:0
«Марсель» – «Реймс» – 2:2
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