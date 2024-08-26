"Марсель" проиграл дома

Завершился второй тур чемпионата Франции.

İdman.biz сообщает, что игры дня прошли с преимуществом хозяев.

«Ланс» и «Нант» победили со счетом 2:0. «Марсель» потерял очки дома. Игра с «Реймсом» завершилась со счетом 2:2. Мейсон Гринвуд спас свою команду от поражения.

Французская лига 1

II тур

23 августа

ПСЖ – «Монпелье» – 6:0

24 августа

«Лилль» – «Анжер» – 2:0

«Лион» – «Монако» – 0:2

«Сент-Этьен» — «Гавр» — 0:2

25 августа

«Ланс» – «Брест» – 2:0

«Страсбур» – «Ренн» – 3:1

«Ницца» – «Тулуза» – 1:1

«Нант» – «Осер» – 2:0

«Марсель» – «Реймс» – 2:2

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