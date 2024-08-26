26 Августа 2024
RU

"Марсель" проиграл дома

Мировой футбол
Новости
26 Августа 2024 09:33
25
"Марсель" проиграл дома

Завершился второй тур чемпионата Франции.

İdman.biz сообщает, что игры дня прошли с преимуществом хозяев.

«Ланс» и «Нант» победили со счетом 2:0. «Марсель» потерял очки дома. Игра с «Реймсом» завершилась со счетом 2:2. Мейсон Гринвуд спас свою команду от поражения.

Французская лига 1

II тур

23 августа

ПСЖ – «Монпелье» – 6:0

24 августа

«Лилль» – «Анжер» – 2:0
«Лион» – «Монако» – 0:2
«Сент-Этьен» — «Гавр» — 0:2

25 августа

«Ланс» – «Брест» – 2:0
«Страсбур» – «Ренн» – 3:1
«Ницца» – «Тулуза» – 1:1
«Нант» – «Осер» – 2:0
«Марсель» – «Реймс» – 2:2

İdman.biz

Новости по теме

ВПЕРВЫЕ в истории "Ливерпуля"
09:43
Мировой футбол

ВПЕРВЫЕ в истории "Ливерпуля"

Арне Слот вошел в историю клуба
"Рома" и "Аталанта" остались без очков
09:00
Мировой футбол

"Рома" и "Аталанта" остались без очков

В итальянской Серии А проведено 4 игры II тура
"Голевой дождь" от "Челси"
25 Августа 21:54
Мировой футбол

"Голевой дождь" от "Челси"

Завершился второй тур английской Премьер-лиги
Лучший пенальтист
25 Августа 18:42
Мировой футбол

Лучший пенальтист

Турецкий полузащитник реализовал все 17 пенальти в чемпионате
Винисиус предупредил руководство "Реала"
25 Августа 15:54
Мировой футбол

Винисиус предупредил руководство "Реала"

Нападающий может по окончании сезона отправиться в Саудовскую Аравию
"Ювентус" отправил воспитанника в "Дженоа"
25 Августа 14:36
Мировой футбол

"Ювентус" отправил воспитанника в "Дженоа"

Он будет играть в команде на правах аренды до конца сезона

Самое читаемое

Публикация МОК об азербайджанской спортсменке - ВИДЕО - ФОТО
24 Августа 09:24
Стрельба из лука

Публикация МОК об азербайджанской спортсменке - ВИДЕО - ФОТО

"Сердце чемпиона, сила матери"
"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО
24 Августа 22:24
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана прошли две игры
За 20 дней до Олимпиады: фавориты, составы, шансы сборной Азербайджана
23 Августа 14:14
Шахматы

За 20 дней до Олимпиады: фавориты, составы, шансы сборной Азербайджана

20 дней остается до начала Всемирной Шахматной Олимпиады, которая пройдет 11-22 сентября в Будапеште (Венгрия)
Хаган Ахмед стал 38-м в Абу-Даби
24 Августа 15:15
Шахматы

Хаган Ахмед стал 38-м в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился фестиваль "Мастерс" с участием азербайджанских шахматистов