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Винисиус предупредил руководство "Реала"

Мировой футбол
Новости
25 Августа 2024 15:54
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Винисиус предупредил руководство "Реала"

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может по окончании сезона отправиться в Саудовскую Аравию.

Как сообщает İdman.biz, бразильский футболист сообщил об этом мадридскому клубу.

Винисиус не намерен продлевать контракт с «Реалом», срок действия которого истекает в 2027 году. Этот фактор характеризуется как его уход из команды.

Отметим, что 24-летний футболисту предложил 350 тысяч евро в год неназванный клуб из Саудовской Аравии. Сумма отступных за игрока определена в размере 1 миллиарда евро.

İdman.biz

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