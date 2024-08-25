Винисиус предупредил руководство "Реала"

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может по окончании сезона отправиться в Саудовскую Аравию.

Как сообщает İdman.biz, бразильский футболист сообщил об этом мадридскому клубу.

Винисиус не намерен продлевать контракт с «Реалом», срок действия которого истекает в 2027 году. Этот фактор характеризуется как его уход из команды.

Отметим, что 24-летний футболисту предложил 350 тысяч евро в год неназванный клуб из Саудовской Аравии. Сумма отступных за игрока определена в размере 1 миллиарда евро.

İdman.biz