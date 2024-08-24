Артета, Эмери, Алонсо и ещё 2 тренера АПЛ - из крошечной провинции. Почему там растут топы

Страна Басков плодоносит талантливыми игроками и тренерами более 100 лет. Разбираемся в особенностях работы местной школы.

Сейчас в АПЛ работают пять испанских тренеров. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», все они, кроме менеджера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, представляют самую маленькую провинцию Испании – Гипускоа – с 750 тыс. жителей – менее 2% населения страны. Свою малую родину в лучшей лиге мира представляют Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Андони Ираола («Борнмут») и Хулен Лопетеги («Вест Хэм»). В «Сити», кстати, тоже есть свой баск – правая рука главного тренера – Хуанма Лильо.

Столь высокий процент специалистов с мировым именем из одного региона – сложно также не упомянуть прошлогодний прорыв «Байера» во главе с Хаби Алонсо – свидетельствует об уникальной системе подготовки воспитанников. Сегодня Гипускоа представляет собой провинцию с одним из наиболее высоких доходов на душу населения во всей Испании, но так было не всегда.

«На протяжении многих веков люди здесь тяжело трудились – таскали камни, выращивали скот, бились над урожаем под палящим солнцем, – озвучил одну из причин успеха 78-летний главный тренер региональной федерации футбола Гипускоа Микель Этчарри. – В 14 лет я работал на фабрике, играл в футбол на пляже и готовился к экзаменам. Не только я, все вокруг меня тоже. Культура усилий, достижения успеха через упорный труд заложена в ДНК жителей Страны Басков. И футбол не стал исключением».

Карпин назвал Сан-Себастьян лучшим городом в мире, Артета проводит здесь детский турнир

Для понимания всех особенностей местной культуры важно понимать, насколько жизнерадостные, яркие и позитивные местные жители. Неповторимую энергетику столицы региона Сан-Себастьяна, которую баски называют Доностия (оба названия имеют официальный статус), отметил и отыгравший пять лет за «Реал Сосьедад» Валерий Карпин.

Валерий Карпин, экс-игрок «Реала Сосьедад»:

«Сан-Себастьян — лучший город в мире. В Испании я полюбил красное вино и мясо с кровью. Чёрт побери, оказалось вкусно! К хорошему вообще привыкаешь быстро. У людей здесь меньше проблем, чем у нас, на лицах нет озлобленности».

Местная культура так зашла специалисту, что он выучил баскский язык эускере и даже однажды спел на ТВ.

Главное место притяжения в Гипускоа – пляж Ла Конча, который можно сравнить с легендарной бразильской Копакабаной. Здесь в любую погоду гоняют мяч сотни людей, особенно дети. Именно здесь тренер «Арсенала» Микель Артета провёл свои первые матчи, выступая в голубой форме самой известной молодёжной команды в истории баскского футбола – «Антигуоко». «Микель и его друзья играли босиком, на песке, с командами, набранными из разных районов города», – отмечает тренер Агустин Сориано, который знает Артету и его семью уже три десятилетия.

Офис «Антигуоко» находится в паре кварталов от Ла Конча. Это скромное, непритязательное, но хорошо оборудованное помещение, украшенное майками десятков бывших игроков, которые туда попали, включая футболку Артеты из «Арсенала» №8 и старую майку Андони Ираолы из «Атлетика» из Бильбао №15. Артета был членом «Антигуоко» до 14 лет, здесь делал первые шаги в футболе и Хаби Алонсо, чей отец Перико в то время играл за «Реал Сосьедад».

Когда в XX веке футбол стал основным видом спорта в регионе, район Антигуо превратился в процветающий промышленный и торговый центр, производящий шоколад, парфюмерию и мыло. Семья Артеты приехала из Наварры, а его отец устроился на хорошую работу в La Kutxa – сберегательном банке Гипускоа и Сан-Себастьяна.

«Здесь футбол никогда не был способом для семей вырваться из нищеты или подняться по социальной лестнице, это была часть повседневной жизни, которая закаляла характер. Наша главная задача – воспитать прежде всего хорошего человека, а уже после этого – игрока. Микель и другие футболисты прошли через это. У них у всех есть светлые головы на плечах», – гордится Сориано.

Артета покинул «Антигуоко» подростком, но никогда не терял связи с Сан-Себастьяном. Он часто приезжает сюда с женой Лореной Берналь, моделью, актрисой и постоянным гостем ежегодного городского кинофестиваля. В марте здесь на прекрасных полях проводится детский футбольный турнир имени Артеты – отличные условия обеспечены в том числе солидными выплатами, которые молодёжный клуб получает в качестве компенсации при многомиллионных трансферах воспитанников в профессиональном футболе.

Дед Эмери дважды брал Кубок Испании, его внуки спасли родной клуб от банкротства

На окраине Сан-Себастьяна, за переплетением автомагистралей, съездов, тоннелей и путепроводов, находится Усурбиль – город, где вырос тренер «Борнмута» Ираола. Это баскский пригород с его огромными супермаркетами, магазинами, бизнес-парками и 3D-кинотеатрами. Чуть поодаль дымят трубы завода Michelin, который впервые преобразил эти поля почти столетие назад. Родители Ираолы работали в компании, поставлявшей мрамор для строительства. Их сын прошёл школу «Антигуоко», чтобы затем почти всю карьеру провести на позиции правого вингера в «Атлетике» из Бильбао (510 матчей, 33 гола).

После окончания карьеры Андони вернулся в «Антигуоко», одновременно обучаясь на профессиональную лицензию УЕФА. «Ираола – один из самых умных тренеров, он отличался интеллектом, ещё когда играл, – отмечает Этчерри. – Те, кто видел, какую футбольную философию он привил, когда возглавил «Райо Вальекано», наверняка это отметили. Его рука чувствуется в каждой команде». Ираола вернул скромный клуб в Примеру, а затем почти тем же составом побеждал «Реал» и «Барселону», доказав, что результат решает не только уровень игроков.

Баск в 41 год возглавил непритязательный «Борнмут», хотя мог поработать и с более статусными клубами. «В командах Андони на первом месте стоит высочайшая организация, – отдаёт должное земляку бывший тренер «Уотфорда» и «Лидса» Хави Грасия. – Он прививает игрокам психологию победителей, в то время как пресса определяет их в аутсайдеры. В какой-то степени это даже помогает».

По итогам прошлого сезона «Астон Вилла» Унаи Эмери впервые в истории пробилась в Лигу чемпионов – в последний раз бирмингемцы играли в этом турнире ещё в сезоне-1982/1983, когда добрались до четвертьфинала, уступив будущему финалисту «Ювентусу». Тогда турнир назывался Кубок чемпионов. Унаи рос на севере Басконии, в суровом городке Ирун на границе с Францией. Местная команда «Реал Унион» сыграла ключевую роль в развитии футбола в Гипускоа и всей Испании, трижды взяв Кубок страны в период с 1918 по 1927 год. Вратарём последних двух побед был Антонио Эмери, дед Унаи. Он также стоял в воротах, когда «Реал Унион» играл с «Эспаньолом» в первом в истории Примеры матче в 1929 году.

Однако славные времена клуба остались в прошлом, и за последние 50 лет «Реал Унион» несколько раз оказывался на грани банкротства. В последний раз это случилось в 2021 году, когда финансово команде помогли Эмери и его троюродный брат Игорь Эмери. Они выкупили контрольный пакет акций клуба. «Для нас «Реал Унион» как вторая семья, – объяснил Игорь. – Мы сделали этот шаг, потому что наши сердца победили наши головы».

За последние два года семья Эмери инвестировала в клуб из Ируна € 2 млн, что позволило провести реконструкцию стадиона «Гал». Сегодня команда играет в третьем дивизионе Испании и пытается вернуть внимание местных фанатов, которые отдалились. В ноябре 2023 года по инициативе братьев Эмери «Реал Унион» присоединился к растущей глобальной сети клубов холдинговой компании V Sports, в которую наряду с «Астон Виллой» входят японский «Виссел Кобе», египетский «Зед» и португальская «Витория Гимарайнш».

В конце 1990-х Унаи играл за «Реал Сосьедад», среди его товарищей по команде были Грасия и нынешний тренер команды из Сан-Себастьяна Иманол Альгуасиль, а также спортивный директор Роберто Олабе. Осознавая ограниченность своих возможностей как футболиста, Эмери уже в 32 года начал тренерскую карьеру, за которую успел поработать в таких топ-клубах, как «ПСЖ» и «Арсенал». «Этот опыт обогатил Унаи, но баскская идентичность всё равно остаётся доминирующей в принципах его работы», – отмечает Игорь.

В 1960-х отец Лопетеги был главным силачом Испании. Даже отказал Франко

Тренер «Вест Хэма» Хулен Лопетеги родился в небольшом городке Астеасу, в котором прославился его отец Хосе Антонио, более известный в народе как Агуэрре. Он был главным силачом не только в Гипускоа, но и всей Испании, мастером спорта по подъёму камней – традиционной забаве жителей Страны Басков. Агуэрре модернизировал методы тренировок, разработав комплексный подход к повышению уровня физической подготовки. В конце 1960-х он стал суперзвездой, однажды подняв 100-килограммовый цилиндр 22 раза за одну минуту.

Богатырь обладал настолько огромной славой и репутацией, что, когда генералу Франко пришла идея подготовить непобедимого чемпиона по боксу в тяжёлом весе, имя Агуэрре первым пришло на ум советникам испанского диктатора. Однако силач отказался от денег и иных почестей, предпочтя жизнь в Астеасу с женой Хулитой и сыном Хуленом, а вскоре был избран мэром города. Отец хотел, чтобы Хулен пошёл по его стопам, но коренастый и ловкий парень влюбился в футбол и уже в 19 лет стал основным голкипером «Реала Сосьедад». Вскоре Лопетеги приобрёл «Реал» мадридский, но там, как и позже в «Барселоне», он не заиграл, проведя бо́льшую часть игровой карьеры в «Логроньесе» и «Райо Вальекано».

Тренерская карьера специалиста напоминает американские горки: непонятное увольнение из сборной Испании прямо во время ЧМ-2018, короткий период в «Реале», выигрыш Лиги Европы с «Севильей» в 2020-м, скандальный уход в конце прошлого сезона из «Вулверхэмптона», а теперь попытка вывести на новый уровень «Вест Хэм». К своей профессии Лопетеги относится по-философски: «Футбол – это цирк. Здесь много колец. Все мы находимся под одним куполом, но есть разные уровни. Тренеры – это те, кто держат голову в пасти льва. Если мы посмотрим куда-то в сторону, если позволим себе отвлечься на другие кольца, этот лев нас проглотит. Надо сосредоточиться на том, что перед тобой».

В Гипускоа никого не удивляет высокая востребованность в их воспитанниках лучшими клубами мира, потому что так было всегда. В 1950-х Бенито Диас произвёл революцию в Ла Лиге, используя идеи, полученные во время игры и тренерской работы во Франции. Альберто Ормаэчеа тренировал «Реал Сосьедад» и привёл его к двум трофеям Ла Лиги в 1980-х. Хавьер Ирурета помог «Депортиво» (Ла-Корунья) завоевать чемпионский титул в 2000-м.

Тренеры из Гипускоа сейчас преуспевают не только в АПЛ. Доморощенный Альгуасиль взял с «Реалом Сосьедад» Кубок Испании – 2020 и выводил команду в Лигу чемпионов. Бывший тренер «Сосьедада» Хагоба Аррасате вывел «Осасуну» в финал Кубка Испании – 2023 и еврокубки впервые за два десятилетия. Помимо Лильо, в «Манчестер Сити» работают спортивный директор Чики Бегиристайн и тренер вратарей Хавьер Мансисидор – все они бывшие игроки «Реала Сосьедад», родившиеся в радиусе 50 км от стадиона клуба. И, наконец, Хаби Алонсо прервал гегемонию «Баварии» в Бундеслиге, решив продолжить работу с «Байером», несмотря на предложения суперклубов.

У всех них есть свои индивидуальные качества, тактические предпочтения и стили работы. Не существует канонической школы тренеров Гипускоа или пророка в стиле Йохана Круиффа, чьим представлениям и идеям следуют неукоснительно. Тренеры Гипускоа склонны подстраиваться под качества игроков, находящихся в их распоряжении, больше сосредотачиваясь на стабильности и порядке, чем на атакующих фейерверках. Баскские команды традиционно славятся своей сплочённостью, трудовой этикой и принципиальностью, и на эти качества в своей работе в основном опираются лучшие воспитанники маленькой, но богатой на таланты испанской провинции.

İdman.biz