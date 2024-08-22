Новый топ-клуб в Саудовской Аравии. Он переманил капитана "Реала" и ветерана-бомбардира

«Аль-Кадисия» только вернулась в высшую лигу и провела сильную трансферную кампанию.

В саудовской лиге появился ещё один амбициозный проект. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», летом прошлого года местные клубы потратили немало денег на приобретение звёздных легионеров. Как правило, эти футболисты уходили в «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Эти клубы принадлежат Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF). Неудивительно, что каждый из них попал в топ-5 по итогам прошлого сезона.

Но теперь в лиге появился новый клуб с серьёзными амбициями. «Аль-Кадисия» — собственность нефтяной компании Aramco, у которой есть спонсорский контракт с ФИФА. Руководство рассчитывает навязать борьбу лучшим клубам лиги. Прошлый сезон «Аль-Кадисия» провела во втором по силе дивизионе, но получила повышение в классе.

Команду тренирует бывший футболист «Реала». Он вернул её в высшую лигу

Летом 2023 года пост главного тренера клуба занял легендарный в прошлом нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер. Однако он продержался в должности всего 117 дней. И это несмотря на то что команда не потерпела ни одного поражения во второй лиге (шесть побед, две ничьих). Вместо Фаулера на вакантный пост назначил бывшего футболиста «Реала» Мичела.

Испанец — семикратный чемпион Примеры, четырёхкратный обладатель Суперкубка страны, двукратный — Кубка Короля. Помимо этого, он дважды побеждал в Кубке УЕФА. Мичел провёл почти всю игровую карьеру в «Реале», а напоследок ненадолго съездил в Мексику. Также футболист сыграл 66 матчей в составе сборной Испании и забил 21 мяч.

Мичел начал тренерскую карьеру в 2005 году. Сначала работал в испанских клубах («Райо Вальекано», «Реал Мадрид Кастилья», «Хетафе», «Севилья»), а потом уехал в за границу («Олимпиакос», «Марсель», мексиканский «Пумас»). До поездки в Саудовскую Аравию Мичел трудился в Греции — во второй раз зашёл в «Олимпиакос».

Под руководством испанского тренера «Аль-Кадисия» провела 26 матчей (16 побед, пять ничьих, пять поражений). Но главное, что она вернулась в элитный дивизион саудовского футбола. Теперь Мичела и компанию ждёт задача посложнее. А вот руководство, похоже, ставит перед клубом более серьёзные задачи, нежели просто сохранение места в высшей лиге. По крайней мере, на это намекает трансферная кампания.

Состав «Аль-Кадисии» пополнили чемпион Европы и экс-футболист «Арсенала». А всего на новичков она потратила почти € 60 млн

Этим летом «Аль-Кадисия» приобрела новичков на € 59 млн. Самый дорогой из них — полузащитник Эсекьель Фернандес (за него заплатили «Бока Хуниорс» € 18,7 млн). Кстати, в начале 2024 года появлялась информация об интересе к аргентинцу со стороны «Спартака». Генеральный директор красно-белых Олег Малышев подтверждал, что Фернандес находится в списках клуба. Но до трансфера дело так и не дошло. Эсекьель никогда не играл Европе. И пока не сыграет. Не так давно 22-летний Фернандес выступил на Олимпийских играх в Париже в составе сборной Аргентины (четыре матча, один гол).

Помимо этого, клуб заплатил мексиканской «Америке» € 13,8 млн за нападающего Хулиана Киньонеса и € 12 млн — за центрального защитника Гастона Альвареса из «Хетафе». А «Марсель» получил € 9 млн за форварда Пьер-Эмерика Обамеянга. Да, он уже не молод (35 лет), но-прежнему способен забивать. Об этом свидетельствует статистика африканца в прошлом сезоне — 30 голов и 11 голевых передач в 51 матче. У Обамеянга большой опыт игры в ведущих чемпионатах Европы («Боруссия» Дортмунд, «Арсенал», «Барселона», «Челси», «Марсель»).

Ещё одно значимое приобретение «Аль-Кадисии» — экс-капитан «Реала» Начо Фернандес. Шесть раз он побеждал в Лиге чемпионов, четырежды — в чемпионате Испании, а в 2024-м завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. 34-летний футболист с таким богатым послужным списком достался саудовскому клубу бесплатно, поскольку у него истёк срок контракта с «Реалом».

За вратаря сборной Бельгии Коэна Кастельса не заплатили ни евро. До лета 2024 года голкипер играл только на родине («Генк») и в Германии («Хоффенхайм», «Вердер», «Вольфсбург»). А теперь участник Евро-2024 уехал в Саудовскую Аравию — непросто отказаться от местных денег, когда тебе 32 года. Помимо этого, отметим переход уругвайского полузащитника Наитана Нандеса. Предыдущие пять лет хавбек провёл в составе «Кальяри».

«Аль-Кадисия» звала к себе Моуринью. А ещё она построит крутой стадион

Весной этого года появилась информация о возможном назначении Жозе Моуринью в саудовский клуб. Если верить журналисту Бену Джейкобсу, португальцу предложили должность технического директора. Но Особенный так и не доехал до «Аль-Кадисии». Вместо этого он занял пост главного тренера турецкого «Фенербахче».

А ещё компания Aramco вложит деньги в строительство нового стадиона. Его вместимость составит 47 000 зрителей. Строительством арены займётся архитектурная студия Populous. Стадион будет выполнен в спиральной форме, напоминающей волны. Это отсылка к расположению на побережье Персидского залива.

Строительный фасад сделают из перекрывающихся панелей. В них будут отверстия, пропускающие естественный свет. Стадион в Эль-Хубаре станет новым домом «Аль-Кадисии» и примет матчи Кубка Азии — 2027. Его планируют сдать в эксплуатацию к 2026 году. Объект оснастят новейшими технологиями и интегрированными системами охлаждения. Чашу стадиона выполнят в форме водоворота.

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