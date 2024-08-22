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Лига чемпионов: "Галатасарай" проиграл в Швейцарии

Мировой футбол
Новости
22 Августа 2024 09:39
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Лига чемпионов: "Галатасарай" проиграл в Швейцарии

Продолжается стадия плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, в рамках самого престижного клубного турнира континента состоялось 4 матча.

Этими матчами завершились первые игры. «Галатасарай» в гостях сыграл с «Янг Бойз». Чемпион Турции проиграл со счетом 2:3. «Спарта» и «Зальцбург» победили со счетом 2:0.

Лига Чемпионов
Стадия плей-офф
Первые игры
21 августа

23:00. «Янг Бойз» – «Галатасарай» – 3:2
23:00. «Мидтьюлланд» – «Слован» – 1:1
23:00. «Мальме» — «Спарта» — 0:2
23:00. «Динамо» К – «Зальцбург» – 0:2

Отметим, что ответные матчи пройдут 27-28 августа.

İdman.biz

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