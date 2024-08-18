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Реакция Флика на возможный уход Гюндогана

Мировой футбол
Новости
18 Августа 2024 14:09
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Реакция Флика на возможный уход Гюндогана

Муссируются новости о том, что «Барселона» расстается с Илкаем Гюндоганом.

Как сообщает İdman.biz, данный вопрос прокомментировал главный тренер команды.

Ханс-Дитер Флик заявил, что надеется, что Илкай останется в "Барсе":

"Из-за травмы Гюндоган не участвовал в игре против "Валенсии". Я разговаривал с ним. У меня такое ощущение, что Илкай останется в команде».

Отметим, что вполне вероятно, что Илкай покинет «Барселону», поскольку отношения между игроком и тренером холодные. Руководство клуба не против расстаться с немецким полузащитником из-за его высокой зарплаты.

İdman.biz

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