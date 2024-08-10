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Пепе записал прощальное обращение по случаю завершения карьеры

Мировой футбол
Новости
10 Августа 2024 13:05
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Пепе записал прощальное обращение по случаю завершения карьеры

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", португальский защитник Пепе записал прощальное обращение по случаю завершения карьеры футболиста.

"Я хочу поблагодарить Бога за то, что он дал мне мудрость, чтобы я мог следовать своим путем. Я не могу не поблагодарить всех президентов, которые делали ставки и верили в меня. Всем сотрудникам всех клубов, в которых я был. Они — душа и суть. И команда. Всем моим товарищам по команде, тренерам, которые заставляли меня расти и соревноваться каждый день. Всем болельщикам, которые являются душой моего пути к футболу, за то, что позволили мне лететь к моей мечте. Я должен был стать профессиональным футболистом. Всем моим друзьям и семье, особенно моей жене, которая была моим домом в мое отсутствие, они оказывали мне поддержку, когда я уходил из дома, чтобы играть. Могу уйти с чистой совестью. Спасибо всем, я благодарю вас всех и обнимаю вас с благодарностью", — приводит слова Пепе O Jogo.

Напомним, последним клубом в карьере Пепе был "Порту". Игрок перешёл в португальский клуб из "Бешикташа" в январе 2019 года в статусе свободного агента. В минувшем сезоне защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, отметившись тремя мячами и двумя голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальца составляет € 500 тыс.

İdman.biz

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