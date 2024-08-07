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Златан Ибрагимович отреагировал на вопрос о желании стать тренером

Мировой футбол
Новости
7 Августа 2024 10:43
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Златан Ибрагимович отреагировал на вопрос о желании стать тренером

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», экс-нападающий и советник по спортивным и коммерческим вопросам «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о желании начать тренерскую деятельность.

- Хотели бы вы стать тренером?

- Нет.

- Почему нет?

- Вы видите мои седые волосы (показывает на свои полностью тёмные волосы)? Полностью седые волосы появляются после одной недели работы тренером. Рабочее время тренера составляет до 12 часов в день. У вас абсолютно нет свободного времени. Моя роль - объединять всё; быть лидером сверху и следить за тем, чтобы структура и организация работали. Держать всех в тонусе, - приводит слова Ибрагимовича The Athletic.

42-летний экс-нападающий «Милана», «Ювентуса», «Интера», «ПСЖ», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович завершил карьеру действующего игрока в июне 2023 года. В декабре 2023 года Ибрагимович был назначен на должность старшего советника в американской инвестиционной компании Redbird, владеющей «Миланом». Задачами Златана в структуре управления «россонери» являются развитие игроков и методов их подготовки, продвижение бренда «Милана» и его коммерческих интересов.

İdman.biz

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