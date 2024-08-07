Две победы в Лиге Европы

Стартовал третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, в рамках первых игр состоялись два матча.

«Паневежис» принимал тель-авивский «Маккаби». Первый поединок провели ТНС и «Петрокуб». Победитель этой пары встретится с неудачником в дуэли «Карабах» - «Лудогорец» в плей-офф Лиги Европы. Представитель Молдовы победил дома со счетом 1:0.

«Маккаби» на выезде обыграл «Паневежис».

Лига Европы

III квалификационный раунд

Первые игры

6 августа

20:30. «Паневежис» – «Маккаби» Т-А – 1:2

21:00. «Петрокуб» – ТНС – 1:0

Отметим, что первые игры завершится 8 августа.

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