Моуринью уже зажигает в Турции. Засветился в скандальном матче и скупает звёзд

Жозе ждёт в «Фенербахче» Гюндогана и считает команду фаворитом в квалификации Лиги чемпионов.

Переезд Жозе Моуринью в Турцию действительно удивил. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в начале июня португалец объявил, что станет новым тренером «Фенербахче». Моуринью ожидали увидеть, например, в «Баварии», с которой он вёл переговоры. Или в любой топ-сборной, куда Жозе отправляют уже несколько лет. Но он выбрал неочевидный вариант. В «Фенербахче» Моуринью встречали как мессию и бога: клуб не выигрывает золото чемпионата Турции уже 10 лет, а на групповом этапе Лиги чемпионов не появляется с 2009-го. Жозе приехал, чтобы исправить ситуацию.

Что интересного произошло с португальцем и «Фенербахче» за эти два месяца? Рассказываем.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч

06 августа 2024, вторник. 22:30

Лилль (Лилль, Франция) - Фенербахче (Стамбул, Турция)

«Фенербахче» пока несильно гремит на рынке. Но ждёт звезду

Трансферы топ-клубов Турции каждое межсезонье дарят веселье. Фанаты «Фенербахче», «Галатасарая» и «Бешикташа» привыкли, что команды меняются чуть ли не наполовину. Хотя «Фенер» этим летом пока не так активен (по меркам турецких топов, конечно). Клуб активировал выкуп защитника Чаглара Сёюнджю из «Атлетико» за € 8,5 млн и полузащитника Раде Крунича из «Милана» за € 3,5 млн.

Также «Фенербахче» на правах свободного агента забрал форварда сборной Турции Дженка Тосуна, арендовал из саудовского «Аль-Ахли» вингера Аллана Сент-Максимена и купил у «Севильи» нападающего Юссефа Эн-Несири за € 19,5 млн. Плюс клуб совершил две сделки внутри страны, подписав вингера Огуза Айдына («Аланьяспор», € 6 млн) и защитника Левента Меркана («Фатих Карагюмрюк», € 2 млн).

Но сила авторитета Моуринью ещё наверняка привлечёт в Стамбул топ-футболистов. Например, по информации AS, Жозе хочет забрать из «Барселоны» полузащитника Илкая Гюндогана. «Фенербахче» планирует убедить немца присоединиться к ним. Гюндоган — этнический турок, так почему бы не поиграть за стамбульский гранд в 33 года? По такому пути пошёл в своё время, например, Месут Озил, перебравшийся из «Арсенала» в «Фенербахче» в 31 год.

Fotomac сообщает, что стамбульцы заинтересованы в покупке Матео Ковачича из «Манчестер Сити». Отмечается, что Моуринью - большой фанат игры хорвата. А Corriere dello Sport сообщает, что «Фенербахче» предложил «Фиорентине» € 10 млн за Софьяна Амрабата. В общем, необходимая позиция для усиления ясна. Ждём в «Фенербахче» звёздного центрального полузащитника.

Также СМИ сообщали об интересе клуба сразу к двум топ-вингерам — Ансу Фати и Кингсли Коману. Первый не сильно нужен «Барселоне», а второго ждёт лютая конкуренция в «Баварии». Но эти трудности не заставили Фати и Комана принять предложение из Турции. Не убедило даже присутствие Моуринью.

В предсезонном матче игроки «Фенербахче» подрались с командой Гаттузо

На предсезонке Жозе наигрывал в «Фенербахче» две любимые схемы — 4-2-3-1 и 4-3-3. Стамбульцы победили румынский «Петролул» (2:1), французский «Страсбург» (4:0) и английский «Халл» (5:1), а также сыграли вничью с австрийской «Адмирой» (1:1) и уступили хорватскому «Хайдуку» (0:1).

Матч с командой из Сплита получился самым весёлым: команду тренирует легендарный Дженнаро Гаттузо, что не могло не отразиться на её характере. Как и присутствие в «Фенербахче» темпераментного Моуринью. Во время встречи возникали стычки, и всё это переросло в потасовку сразу после финального свистка. Гаттузо пришлось вмешаться в дело, буквально выводя своих футболистов из толкучки. А Моуринью просил своих игроков успокоиться. Разве могла встреча этих двух фигур закончиться иначе?

Официальный дебют Моуринью - веселье. Жозе обвинил в трёх пропущенных мячах газон

В первом официальном матче при Моуринью «Фенербахче» обыграл в гостях «Лугано» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Счёт 4:3 - максимально не в духе Жозе. Тащил «Фенер» 38-летний ветеран Эдин Джеко, оформивший хет-трик. При не лучшей игре в защите команду спасли хорошая реализация и индивидуальное мастерство футболистов.

А Моуринью после матча нашёл оригинальную причину, по которой команда пропустила три мяча. Жозе обвинил… искусственный газон на стадионе в Лугано: «Мы старались не оправдываться перед матчем, но играть в качественный футбол на синтетическом поле — это вызов. Мяч не двигается так, как должен, игрокам трудно вести его, а темп значительно замедляется. Я не могу понять, почему УЕФА разрешил проводить матчи Лиги чемпионов на синтетическом покрытии. Также непонятно, почему такая хорошая команда, как «Лугано», решила играть на таком поле. Оно не было идеальным».

В ответном матче в Стамбуле «Фенербахче» выиграл 2:1, уступая по ходу встречи. И отправился в третий квалификационный раунд, где получил уже куда более серьёзного соперника — французский «Лилль». Хотя Моуринью на пресс-конференции иронично подметил, что не повезло именно сопернику «Фенербахче»: «Лиллю» не повезло с жеребьевкой, потому что они будут играть против нас».

«Фенербахче» сделал для Моуринью красивый жест. На официальной клубной одежде Жозе изображён его фирменный логотип, а не стандартные инициалы, как у большинства тренеров. Руководство верит, что Моуринью принесёт клубу титул. Букмекеры также считают «Фенербахче» главным претендентом на золото чемпионата Турции, давая коэффициент 2.10 на их победу (у «Галатасарая» — 2.20, у «Бешикташа» — 6.0). Сам Моуринью сказал, что скучал по борьбе за трофеи, чего ему не хватало в прошлых клубах.

Жозе Моуринью, главный тренер «Фенербахче»:

«Я согласился возглавить эту команду из-за того, что соскучился по игре на победу в чемпионате. В «Роме» у нас не было борьбы за победу - из-за меня тогда все говорили иначе, но это было не так. После того как я ушёл из «Ромы», там ничего и не изменилось. В «Роме» мы достигли относительного успеха в еврокубках, однако не могли бороться за победу в своём чемпионате. Понятно, что «Фенербахче» будет трудно в еврокубках, но, обсуждая перспективы в чемпионате, важно отметить, что, помимо «Бешикташа», «Галатасарая» и «Трабзонспора», мы в числе тех, кто исторически борется за титул. Меня это мотивирует. Такого не было ни в «Роме», ни в «Тоттенхэме».

Получится ли у Жозе пошуметь снова и подарить долгожданный праздник «Фенербахче»? Первая действительно серьёзная проверка - уже сегодня.

İdman.biz