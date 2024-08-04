Можно брать: 8 самых известных свободных агентов

Звездные игроки ждут предложений.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

До начала нового клубного сезона остается несколько недель. Трансферное окно в самом разгаре. Клубы проводят много времени за переговорами и поиском наилучших решений для комплектации состава. При этом есть достаточно свободных игроков, которые ждут своего часа для возвращения на поле. Они открыты к предложениям, но пока остаются без клубов. Далее расскажем о самых известных свободных агентах.

Адриен Рабьо

Рабьо долго думал о подписании нового контракта с «Ювентусом» и все же решил не продлевать соглашение с «бьянконери». Француз не станет участником становления новой команды под руководством Тьяго Мотты. Но, наверняка, его будет ждать что-то интересное в другом месте. Адриена уже давно связывают с АПЛ. По слухам, в подписании 29-летнего хавбека заинтересован «Манчестер Юнайтед», и этот интерес взаимный. Возможно, вскоре Рабьо действительно окажется в Англии.

Марко Ройс

Казалось, что Ройс никогда не покинет дортмундскую «Боруссию», но это случилось. Многолетний лидер «шмелей» стал свободным агентом и продолжает поиски нового клуба. Немецкие СМИ писали, что Марко точно не останется в Германии и, скорее всего, покинет Европу. На 35-летнего хавбека есть претенденты в МЛС, но футболист пока не спешит подписывать контракт. Ройс уже несколько недель одной ногой в Лос-Анджелесе, но контракта по-прежнему нет. Возможно, Марко передумает и все-таки останется в Европе.

Матс Хуммельс

Еще один ветеран дортмундской «Боруссии», ставший свободным агентом. В прошлом сезоне СМИ писали о непростых отношениях Хуммельса с главным тренером Эдином Терзичем. Уход специалиста назывался условием, при котором Матс останется в клубе. Терзич действительно ушел, но опытный защитник тоже покинул «шмелей». Сейчас немец является свободным агентом и, в отличие от многих своих коллег, не спешит в пустыню или за океан. Хуммельс ищет варианты в Европе. Матс получил предложение от «Болоньи», на которое пока не ответил. Возможно, вскоре к нему обратятся и более статусные клубы.

Антони Марсьяль

Долгие и мучительные отношения Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» подошли к концу. Манкунианцы долго ждали прорыва от Антони, потом пытались возродить его карьеру через аренду в «Севилье», но ничего не помогло. Наверное, французу действительно нужна была полная смена обстановки, не только на полсезона. Сейчас 28-летний нападающий пребывает в статусе свободного агента. Форвардов на рынке не так и много, поэтому Марсьяль может дождаться достойного предложения, но времени до начала сезона остается не так много.

Серхио Рамос

После ухода из мадридского «Реала» Рамос провел 2 года в «ПСЖ», а потом осуществил мечту, вернувшись в «Севилью». Однако Серхио провел в родном клубе только один год. Прошлый сезон получился сложным для нервионцев. Команда редко достигала хороших результатов, а руководство часто меняло тренеров. Болельщики были недовольны игроками, в том числе и Рамосом. В итоге, 38-летний центрбек покинул нервионцев. Опытный защитник с мировым именем пригодился бы многим клубам, но пока у испанца нет подходящих предложений.

Виссам Бен-Йеддер

Еще один свободный форвард, к которому клубам стоит присмотреться. Бен-Йеддер провел хорошие 5 лет в «Монако», стабильно показывая достойную результативность. После этого Виссам отправился искать новый вызов, но пока ничего не нашел, что довольно странно. У 33-летнего нападающего хороший запас прочности. Француз еще способен приносить пользу командам – как в Лиге 1, так и в других чемпионатах. Возможно, Бен-Йеддер рассматривает варианты в Саудовской Аравии, но он и Европе не затерялся бы на данном этапе карьеры.

Мемфис Депай

В последнее время Депай никак не может обрести стабильность. Мемфис выступает за статусные клубы – «Барселона», «Атлетико – но нигде не может закрепиться. Проведя неплохой сезон, голландец становится жертвой травм или обстоятельств. Прошлый сезон стал неудачным для 30-летнего нападающего. Он пропустил много матчей из-за травм и только 9 раз вышел на поле в стартовом составе в рамках Ла Лиги. Было понятно, что Депай вряд ли останется в «Атлетико», да и его контракт стал тяжеловатым для «матрасников». Теперь Мемфис ждет новых предложений в надежде обрести стабильность и уверенность.

Давид Де Хеа

Де Хеа засиделся в свободных агентах. В этом статусе Давид пребывает уже больше года, после ухода из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. Очень странно, что 33-летний голкипер до сих пор не может найти себе новый клуб. Возможно, не было идеальных предложений, но спрос на испанца должен быть. Де Хеа в хорошем футбольном возрасте, как для вратаря. В «МЮ» он совершал множество сэйвов и, казалось, продолжит делать то же самое в другом клубе. Но пока ничего не происходит. Если Давид не планирует завершать карьеру, ему следует принимать уже какое-то предложение, иначе он рискует пропустить второй сезон подряд.

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