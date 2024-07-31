Дани Ольмо: второй герой трансферного окна

Рассказываем об испанце, на которого нацелились топ-клубы.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс стал главным героем летнего трансферного окна. Не то, чтобы игроком не интересовались ранее, но после чемпионата Европы он стал целью номер один для «Барселоны», «ПСЖ», «Челси» и еще нескольких клубов. Но в составе сборной Испании выделялся не он один и, кстати, не только Ламин Ямаль. Полузащитник «РБ Лейпциг» Дани Ольмо справедливо стал одним из лучших игроков не только национальной команды, но и всего турнира.

Ольмо уже несколько лет на слуху, его периодически связывают с топ-клубами, но он так никуда и не переходит. «Лейпциг» – хороший вариант для молодых футболистов. «Быки» занимают высокие места в Бундеслиге и регулярно выходят в плей-офф Лиги чемпионов. Но Дани уже 26 лет. Возможно, он уже пересидел свое время на «Ред Булл Арене» и пора уже сделать следующий шаг в карьере. После Евро он, безусловно, стал вторым самым обсуждаемым игроком на трасферном рынке после Уильямса. Может летом что-то и произойдет.

Все отмечают навыки Ольмо, но почему-то ему до сих пор не удается пробиться в топ-клуб. Хотя Дани проявляет себя с самого детства. В 7 лет испанец попал в академию «Барселоны», где 4 раза становился лучшим бомбардиром в своих возрастных категориях. Но каталонцы так и не оценили талант своего воспитанника, поэтому летом 2014 года молодой хавбек покинул «сине-гранатовых» и перешел в «Динамо» Загреб на правах свободного агента, подписав свой первый профессиональный контракт. В феврале 2015 года он дебютировал в первой команде «синих» и сразу установил рекорд.

Ольмо стал самым молодым иностранцем, дебютировавшим за «Динамо» в 16 лет. Однако Дани долго «раскачивался» в Хорватии. Испанец обрел стабильность лишь в сезоне 2017/18, забив 8 голов в хорватском первенстве. В той кампании хавбек уже был основным игроком «Динамо». В следующем сезоне Ольмо повторил свой показатель результативности, а в 2019-м году был признан лучшим футболистом чемпионата Хорватии. Тогда же футболист помог сборной Испании U-21 выиграть чемпионат Европы, забив гол в финальном матче против Германии.

Всего Ольмо сыграл 124 матча за первую команду загребского «Динамо», забил 34 гола и отдал 28 результативных передач. Вместе с «синими» Дани выиграл 9 трофеев и получил опыт выступлений в Лиге чемпионов. Следующим шагом в карьере испанца стал «РБ Лейпциг», куда он перешел в январе 2020 года за 29 млн евро. Хавбек успел забить 3 гола за полсезона и помог «быкам» занять 3-е место в Бундеслиге. Первый полный сезон в «Лейпциге» Ольмо провел на высоком уровне, забив 5 мячей в чемпионате Германии и отдав 9 результативных передач. Это до сих пор лучшая кампания в карьере футболиста по системе гол+пас.

Дани ценят за то, что он может сыграть на любой позиции в финальной трети поля. Он может быть атакующим полузащитником, правым или левым вингером. Наверное, лучшего всего испанцу подходит позиция «десятки», на которой его чаще всего задействовал Юлиан Нагельсманн во время работы в «Лейпциге». К настоящему времени хавбек сыграл суммарно 148 матчей за «быков», забил 29 голов и отдал 34 ассиста. Однако и поединков, и результативных действий могло бы быть больше, если бы не травмы. Это, пожалуй, главная проблема Ольмо – он часто получает повреждения.

Дани здорово начал прошлый сезон, оформив хет-трик в матче за Суперкубок Германии против «Баварии». После этого он забивал в первых двух турах Бундеслиги, а в третьем отличился результативной передачей. После этого испанец получил травму, а через некоторое время – еще одну. Хавбек завершал минувшую кампанию уже с третьим повреждением. Травмы действительно являются проблемой для хавбека. В прошлом сезоне он пропустил 20 матчей во всех турнирах, в позапрошлом – 17, в предыдущем – 15. С каждым годом футболист пропускает все больше матчей из-за травм. Возможно, это и останавливало топ-клубы, которые уже много лет наблюдают за игроком.

К счастью для Ольмо, чемпионат Европы он провел без травм. Дани начинал турнир в качестве запасного, но уже с 3-го тура группового этапа начал показывать свои лучшие качества. Испанец забил в трех матчах подряд и дважды ассистировал партнерам. Хавбек идеально вписался в систему Луиса де ла Фуэнте и справедливо стал одним из лучших игроков турнира. Ольмо показал хорошую результативность на Евро, но, пожалуй, лучшим его моментом на турнире стал вынос мяча с линии ворот в финальном матче против сборной Англии. Этот момент, возможно, стал ключевым в противостоянии «красной фурии» с англичанами.

Неудивительно, что интерес к Ольмо снова вырос после удачного выступления на большом турнире. По слухам, в подписании футболиста заинтересованы «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити». Большие клубы на горизонте, но снова нет гарантий, что трансфер состоится. Каталонцы считают своей главной целью на трансферном рынке Нико Уильямса. «Сине-гранатовые» будут что-то делать или не делать только после того, как прояснится ситуация с вингером «Атлетика». А тот пока не спешит принимать решение о своем будущем.

Для мюнхенцев Дани является запасным вариантом на тот случай, если не получится подписать Хави Симонса. «Горожане» рассматривают испанца в качестве возможной замены Кевина Де Брюйне, но бельгиец пока никуда не уходит. Да и у «Манчестер Сити» есть еще варианты. Ольмо уже сделал все для того, чтобы подписать, возможно, самый важный контракт в своей карьере. Но этого пока не происходит. Да и «Лейпциг» не нужно списывать со счетов. Вряд ли «быки» потребуют за игрока менее 60 млн евро, которые входят в его клаусулу. Варианты не «железные», но они есть. Чемпиону Европы пора делать следующий шаг – уже на клубном уровне.

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