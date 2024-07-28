Дроны, хакеры и прослушка телефонов. Скандал на Олимпиаде напомнил о футбольном шпионаже

Невероятные истории с участием «Реала» и ПСЖ.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

2024. Канада и шпионаж с дроном

Канадцы стереотипно хорошие парни и девушки. В этом ирония скандала с беспилотником. Женская сборная Канады – олимпийские чемпионы Лондона, пошли на уловку. Дроны могут быть не только полезными – доставлять продукты и помогать искать потерявшихся детей, но и опасными, когда становятся оружием. Или инструментом для шпионажа. Тренера женской сборной Канады Беверли Пристман дисквалифицировали на год вместе с ассистенткой Жасмин Мандер и аналитиком Джозефом Ломбарди. Додумались шпионить за тренировкой сборной Новой Зеландии. Опытный оператор дрона может находиться в километрах от места слежки – никогда его не поймаете, а канадцев задержала полиция. Впаяли минус шесть очков. Олимпиада для команды завершена, хотя на футбольном поле обыграли Новую Зеландию 2:1. Кстати, не пользовалась ли мужская сборная Канады дронами на Кубке Америки? Сенсационно вышли в полуфинал. С другой стороны, дроны могут помочь понять соперника, но самим надо сыграть здорово, чтобы пройти дальше.

2019. Бьелса сознался в слежке

Борцы за права часто имеют «темную сторону». Пастор Мартин Лютер Кинг не мог пройти мимо женской юбки. Тренер Бьелса, который на Кубке Америки справедливо песочил футбольных чиновников, во время работы в «Лидсе» пошел на серию уловок. Агенты Марсело следили за тренировками соперников. Сейчас у многих ассистентов тренеров в руках джойстики с экранами. С дронов следят за занятиями, чтобы подмечать тактические нюансы в прямом эфире, а не после тренировки. Бьелса подумал, что надо наводнить шпионами чужие базы. Марсело сознался, когда представители «Дерби» Лэмпарда обратились в полицию. Аргентинец нарушил правила «фейр-плей», но его «Лидс» позже получил одноименную награду ФИФА. Бьелсе впаяли штраф в 200 000 евро за шпионаж, но тренер смотрит десятки матчей каждого соперника, а не пробует прочитать чужую игру по пересказу шпионов и видео с дронов. Марсело разобрал 51 поединок «Дерби» перед матчем против Лэмпарда. Бьелса никогда не прятал свои тренировки от соперников. А дома в Аргентине привык, что все за всеми шпионят.

2018. «Бенфика» взломала «Порту»

Не на поле взломала, а в виртуальном мире. Хакеры повсюду. В основном занимаются темными делами, а не чем-то полезным для человечества. В 2018 году в Португалии вспыхнул скандал, когда «Бенфику» поймали на взломе скаутской системы «Порту». Подозревали хакеров, которые работали из Венгрии. Прокуроры обвиняли «орлов» во взломе почты «драконов». Португальцы любят повторять фразу: «В Порту зарабатывают, а в Лиссабоне только тратят». Классическая история соперничества двух больших городов на разном уровне. Коррупции в португальском футболе полно, постоянно суды. А самое смешное, что во время апелляции «орлы» предоставили суду доказательства, что представители «Порту» украли 60 скаутских рапортов «Бенфики». Но правоохранители так боятся гнева фанатов гигантов, что обычно преступников не сажают в тюрьму.

2018. ПСЖ использовал разведчика

Парижане активно использовали профессионального разведчика Малика Найта-Лимана. Сейчас профессиональный шпион под судом по делу с десятком обвинений. Проблема клубов-государств, как «Манчестер Сити», «Ньюкасл» или ПСЖ – у владельцев в распоряжении реальные шпионы. Люди с определенными навыками могут исполнить любую прихоть шейхов из разных арабских стран. ПСЖ обвинили в прослушивании телефонов арбитров и соперников, а также в воровстве данных. Это легко сделать, когда у тебя миллиарды евро и служба внешней разведки Катара со связями во Франции. Мерзкая история. ПСЖ настолько сильнее остальных, что им не нужны уловки. Искали инсайды и пытались получить секретную информацию. Но поскольку французские власти зависят в бизнесе от Катара, то никого не наказали. Даже когда швейцарцы обвинили президента ПСЖ в коррупции и серии взяток чиновникам ФИФА, Аль-Хелаифи остался на свободе.

2008. Виллаш-Боаш – шпион Моуриньо

Виллаш-Боаш много лет шпионил для Моуриньо, когда работал ассистентом Жозе. Андре очень рано начал тренировать и поначалу его не знали в лицо в Англии. Будущему тренеру «Зенита» удавалось зайти на базы соперников. Изучал не только тактику – её Моуриньо знал, а отслеживал психическое состояние конкретных игроков. Кто был злой накануне – того провоцировали в матче. Также смотрели на готовность футболистов, ведь тренировка показывает, у кого травмы, о которых часто врут. Виллаш-Боаш был хорошим шпионом, не попался. А вот в игре низшей английской лиги в 2003 году случился прокол разведчика. Игрок соперников «Линкольна» пролез через вентиляцию, чтобы подслушать разговор в раздевалке, но офисный потолок проломился под его тяжестью. Завершилось всё комично – команда шпиона пошла на повышение, а наставник, которого подслушивали, ушел тренировать именно нечестного оппонента.

1993. Паранойя подставила Англию

Тренер сборной Англии Грэм Тэйлор свято верил, что норвежцы следят за его командой накануне выездного поединка отбора к ЧМ-1994 в США. Тэйлор дошел до того в паранойе, что потребовал найти военную базу для футболистов. Звезды команды, которая позже выйдет в полуфинал домашнего Евро-1996, оказались в казармах. Вот только не учли размеры Норвегии и её миролюбивость. Военная база не находилась в закрытом городе. Рядом с базой жил спортивный корреспондент, которому соседи сразу доложили – приехали знаменитые гости. Журналист вышел из дома и увидел тренировки соперника. В мире без развитого интернета главный тренер сборной Норвегии прочитал утром в газете подробный тактический разбор соперника. Англия проиграла 0:2. В итоге не попали на ЧМ-94, куда полетели норвежцы и голландцы. А тренировались бы на обычной футбольной базе – могли избежать посторонних любопытных глаз.

Футбольный шпионаж очень древний. В спорте столько ограничений, что многих тянет на запретные плоды. Но взлом почты соперника — воровство, а съемки тренировок, если они закрытые — мошенничество. Однако многие чаще смеются над шпионами. Нагельсманн похвалил старательных аналитиков «Вердера», что приехали в другой город и следили за тренировками его команды с дрона. Шпионаж в футболе развивается с технологиями, разведчиков начали ловить. Зимой представитель «Торино» шпионил в Риме. А однажды сборная Чили сбила дрон над своей тренировочной базой. Оказалось, что это прибор метеорологов, перестарались.

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