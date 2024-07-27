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Ракитич пошутил над Месси, назвав трофей, который аргентинец никогда не выиграет

Мировой футбол
Новости
27 Июля 2024 23:09
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Ракитич пошутил над Месси, назвав трофей, который аргентинец никогда не выиграет

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший полузащитник национальной команды Хорватии и «Барселоны», а ныне футболист «Хайдука» Иван Ракитич рассказал о шутке в сторону известного аргентинского нападающего Лионеля Месси, ныне выступающего за «Интер Майами».

«Я разговаривал с Месси и сказал: «Ты выиграл всё, ты забил все эти голы, но я выиграл трофей, которого у тебя никогда не будет… Ты никогда не выиграешь Лигу Европы», - приводит слова Ракитича Barca Universal.

Напомним, Месси выступал за взрослую команду «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За этот период он принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами. Летом 2023 года Месси покинул «ПСЖ» и в статусе свободного агента присоединился к «Интер Майами». Аргентинский нападающий выступал за французский гранд с 2021 года.

İdman.biz

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