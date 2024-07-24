Прыжок через Ла-Манш. Как Франция стала любимым трансферным рынком АПЛ

Французская Лига 1 остается самой благодатной почвой для поиска нового игрока клубами АПЛ

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Трансфер Лени Йоро, подписанного «Манчестер Юнайтед» за 52 миллиона фунтов стерлингов, стал сделкой, которая заставила европейский футбол насторожиться и обратить на нее особое внимание, пишет The Athletic.

Большинство наблюдателей ожидали, что юный защитник «Лилля» перейдет в «Реал Мадрид», но тут на сцену вышел «Юнайтед», предложивший большие деньги и долгосрочные бонусы, чтобы выиграть борьбу за его подпись.

Это крупнейший летний трансфер Премьер-лиги и серьезное доверие, оказанное такому молодому игроку. Однако рынок, в который «Юнайтед» решил инвестировать столь значительную сумму, не должен вызывать удивления.

Лига 1, высший дивизион чемпионата Франции, где Йоро добился известности в прошлом сезоне, - это место, где 20 клубов Премьер-лиги в совокупности потратили больше, чем любая другая зарубежная лига за последнее десятилетие.

За предыдущие 10 лет перед этим летом расходы составили 1,81 миллиарда фунтов стерлингов и, по всей вероятности, в ближайшие шесть недель превысят отметку в 2 миллиарда фунтов стерлингов. Количество футболистов, перешедших в Премьер-лигу из французских клубов — 145 игроков и продолжает расти — также непревзойденно.

Ни одна другая европейская лига с 2014 года не получила больше денег от Премьер-лиги за счет трансферных сборов, чем высший дивизион Франции, хотя испанская Ла Лига и немецкая Бундеслига не сильно отстают.

Раньше Ла Лига была местом, где клубы Премьер-лиги тратили большую часть своих денег. За 10 лет с 2004/05 по 2013/14 годы именно высший дивизион чемпионата Испании уверенно получал большую часть трансферных доходов от Премьер-лиги: там было потрачено на 27 процентов больше, чем во Франции.

В следующем десятилетии на игроков Ла Лиги было потрачено еще 1,76 миллиарда фунтов стерлингов, но другие страны, особенно Германия, догнали их. Клубы Бундеслиги продали игроков на общую сумму 1,72 миллиарда фунтов стерлингов в период с 2014/15 по 2023/24 годы, и прошлым летом были зафиксированы самые высокие затраты за всю историю.

В трансферное окно, когда «РБ Лейпциг» продал Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити», Кристофера Нкунку в «Челси» и Доминика Собослаи в «Ливерпуль», Премьер-лига в совокупности потратила 378 миллионов фунтов стерлингов на игроков Бундеслиги. Фактически, общая сумма с 2018 года составляет 1,26 миллиарда фунтов стерлингов, что немного превышает показатель Лиги 1 за этот более короткий период оценки.

Серия А была еще одним рынком, привлекшим внимание Премьер-лиги прошлым летом: она получила более 300 миллионов фунтов стерлингов в виде трансферных сборов, но из пяти крупнейших европейских лиг она остается наименее предпочитаемой, с доходом за 10 лет в размере 1,48 миллиарда фунтов стерлингов.

Несмотря на все это, Франция по-прежнему стоит особняком в общей таблице расходов АПЛ, будучи самым популярным местом для покупок в четырех из последних девяти сезонов. И первые трансферы этого лета, особенно Йоро, указывают на то, что это совсем не временное увлечение.

Несмотря на то, что Лига 1, как считается, отстает от конкурирующих лиг, таких как Ла Лига, Бундеслига и Серия А, уступая в национальном рейтинге коэффициентов УЕФА, Лига 1 продолжает выступать в качестве главной фабрики талантов в Европе. По данным авторитетного сайта Transfermarkt, в 19 из последних 20 лет в клубах Лиги 1 было куплено как минимум по 10 игроков. В сезоне 2022/23 их общее количество составило 22, причем клубы Премьер-лиги потратили на игроков Лиги 1 больше (312 миллионов фунтов стерлингов), чем клубы Лиги 1 (153 миллиона фунтов стерлингов).

Были некоторые дорогостоящие ошибки, такие как сделка «Арсенала» на 72 миллиона фунтов стерлингов по подписанию Николя Пепе - также из «Лилля» — в 2019 году , но в последние сезоны наблюдалась волна историй успеха: Габриэл («Арсенал»), Бруну Гимарайнш («Ньюкасл»), Вильям Салиба (подписанный «Арсеналом» из «Сент-Этьена» в 2018 году, но следующие три сезона проведший в аренде в клубах Лиги 1) и бывший игрок «Лилля» Амаду Онана, который на днях сменил «Эвертон» на «Астон Виллу» за 50 миллионов фунтов стерлингов, - все они процветают.

«Атлетик» поговорил с рядом работающих в футбольной сфере персон, чтобы понять, почему Лига 1 стала предпочтительным рынком покупок для английских клубов. Те, кто ответил, просили сделать это анонимно, либо потому, что у них не было разрешения обсуждать это, либо из-за коммерческой тайны, но их ответы были показательными.

Один высокопоставленный функционер Премьер-лиги указал на заточенность Лиги 1 на физическую силу и атлетизм, а также на потенциал для подписания игроков, которые будут прогрессировать быстрыми темпами при работе с лучшим тренерским составом в Англии. Тем временем один старший агент отметил соотношение цены и качества, которое Лига 1 традиционно предлагала, если сравнивать с данными конкурентов. Игроки там, как правило, подходят клубам по многим параметрам, когда производят впечатление на уровне, требующем технического мастерства.

Трудно указать точный момент, когда французский футбол начал привлекать столько внимания со стороны клубов Премьер-лиги.

Возможно, это было влияние Эрика Кантона, отважного седьмого номера «Манчестер Юнайтед» 1990-х годов, или Давида Жинолы, блестящего вингера «Ньюкасла» и «Тоттенхэма», но, скорее всего, это были более глубокие следы, оставленные в «Арсенале» их налаженными под руководством Арсена Венгера связями с Францией.

Помимо Николя Анелька, Эмманюэля Пети и Робера Пиреса, там был Сильвен Вильтор и — после короткого времени, проведенного в Серии А - Тьерри Анри и Патрик Виейра. Венгер нашел технически одаренных, физически сильных игроков по ценам гораздо ниже, чем их эквиваленты в английском футболе. В общей сложности 28 французских игроков подписали контракты с «канонирами» за 22 года, когда Венгер руководил «Арсеналом».

Другие вскоре последовали за ним. Подписание игроков из Лиги 1 — французов или игроков других национальностей — имело смысл. «Ньюкасл» подписал пять игроков из французских клубов только в сезоне 2012/2013 годов. Этот сезон примечателен тем, что стал первым, когда клубы Премьер-лиги потратили более 100 миллионов фунтов стерлингов на импорт из одной лиги. Это был год, когда «Челси» подписал Эдена Азара из «Лилля», Оливье Жиру покинул «Монпелье», чтобы присоединиться к «Арсеналу», а «Шпоры» приобрели Уго Льориса из «Лиона» — три крупные сделки, но каждая из которых укрепляла тот уровень качества трансферных целей из Лиги 1, на которые нацеливались клубы АПЛ.

Французский футбол, как правило, также чаще выпускает на поле более молодых игроков, показывая и предлагая весь этот многообещающий потенциал претендентам из-за границы. Ежегодный отчет УЕФА «Пейзаж европейского клубного футбола» показал, что в сезоне 2021/22 39 процентов игрового времени во внутренних матчах во Франции приходилось на игроков в возрасте до 23 лет. Это сделало Лигу 1 самой молодой среди крупных европейских лиг, намного ниже 26 процентов минут в Премьер-лиге, сыгранных молодежью до 24 лет, и 20 процентов в Ла Лиге, где траты английских клубов в последние годы резко сократились.

Только в нидерландской Эредивизи, еще одной лиге, на которую в последние сезоны активно нацеливаются английские клубы, демография заметно моложе, чем в Лиге 1: 47 процентов игрового времени приходится на игроков до 24 лет. Фактически, к концу этого периода оценки, описанного в отчете УЕФА, клубы Премьер-лиги потратили 240 миллионов фунтов стерлингов на игроков высшего дивизиона чемпионата Нидерландов в сезоне 2022/2023 годов, включая Антони, Лисандро Мартинеса, Коди Гакпо и Нони Мадуеке.

Европейским соперникам становится все труднее противостоять финансовой мощи Премьер-лиги, и именно Лига 1 с ее недавними проблемами, связанными с телевизионными правами, стала наиболее уязвимой. Стоимость недавно заключенного внутреннего контракта с DAZN и beIN Sports оценивается всего в 420 миллионов фунтов стерлингов за сезон, и эта цифра затмевается общим объемом телевизионных пакетов Премьер-лиги стоимостью более 3 миллиардов фунтов стерлингов в год. Права на Лигу 1 с момента их пика в сезоне 2016/20 фактически упали в цене.

Испанские, немецкие и итальянские клубы испытывают похожее давление, но все же не такое сильное, как во Франции. Продажа игроков стала фундаментальной частью бизнес-модели, и немногие делают это лучше, чем «Лилль», который на прошлой неделе продал Йоро в «Манчестер Юнайтед». За последние пять лет «Лилль», занявший четвертое место в Лиге 1 в прошлом сезоне, продал игроков на 250 миллионов фунтов стерлингов клубам Премьер-лиги, включая Свена Ботмана, Карлоса Балебу, Онана, Габриэла и Пепе.

«Лион», еще одно из самых громких имен французского футбола, оказался столь же искусным. Их доходы также превысили 200 миллионов фунтов стерлингов с 2019 года, при этом такие игроки, как Лукас Пакета (в «Вест Хэм»), Гимарайнш («Ньюкасл») и Танги Ндомбеле («Тоттенхэм») были проданы с огромной прибылью.

Лиге 1 все равно удалось зафиксировать чистые трансферные расходы в размере чуть менее 30 миллионов фунтов стерлингов за трансферное окно прошлым летом, что превзошло показатели Серии А и Ла Лиги, но во многом это произошло благодаря щедрым расходам «Пари Сен-Жермен», стоящего наособицу из-за финансовой поддержки их владельцев из Qatar Sports Investment.

«ПСЖ» по-прежнему остается единственным французским клубом, вошедшим в десятку Денежной лиги Deloitte — списка европейских клубов, приносящих наибольшие доходы. «Марсель» занял 20-е место в списке в 2024 году, «Лион» — 29-е, но остальные участники Лиги 1, особенно те, кто не получает дополнительных доходов от еврокубков, могут увидеть, как их доходы трансформируются за счет одной удачной продажи. Предложениям из Англии все труднее сказать «нет».

В результате французский футбол оказался в центре мульти-клубных проектов. Владельцы «Челси» BlueCo купили «Страсбург» в прошлом году, а владельцы «Ливерпуля» FSG также недавно обсуждали покупку «Бордо», исторически крупного клуба, который в настоящее время тухнет во втором дивизионе, прежде чем переговоры провалились на прошлой неделе. Те же причины, по которым англичане нацеливаются на французских игроков на трансферном рынке, лежат в основе мотивации приобретения французских клубов.

Неудивительно, что так много игроков перешли из Лиги 1 в Премьер-лигу. В период с 2004 по 2024 год в общей сложности из высшего дивизиона Франции было подписано 260 игроков, что выше, чем из Испании (245), Италии (192) и Германии (171).

Средняя стоимость трансфера из Лиги 1 за это время? Чуть менее 9 миллионов фунтов стерлингов.

Фокус Премьер-лиги расширяется: к немецкой Бундеслиги проявляли повышенный интерес в годы Covid-19, но Лига 1 остается самой благодатной почвой для поиска нового игрока. Йоро — последнее тому подтверждение.

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