Новая эпоха. В каком состоянии ПСЖ подходит к сезону

«Пари Сен-Жермен» больше не зависит от Килиана Мбаппе

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Казалось, что эта сага никогда не завершится, но Килиан Мбаппе все-таки покинул «Пари Сен-Жермен». Лучший клуб Франции оказался в совершенно новой для себя реальности, пишет The Athletic.

О последствиях возможного ухода Мбаппе начали говорить еще в прошлом году. Тогда же стало очевидно, что ПСЖ запустил процесс перехода от эпохи «галактикос» к более устойчивой модели. Впрочем, очевидно, что в ПСЖ в любой момент могут нажать на кнопку «перезагрузка», учитывая ресурсы, которыми обладает парижский клуб.

Год назад разговоры о смене эпохи сопровождались слухами о тренере и существенном обновлении состава. Переход в «мир без звезд» был омрачен конфликтом руководства с Мбаппе.

Но в итоге сезон прошел более-менее спокойно. Лето тоже пока проходит без потрясений.

Самая до сих пор драматичная ситуация связана с гневной реакцией ПСЖ на заявления владельца «Лиона» Джона Текстора, который поругался с Нассером Аль-Хелаифи из-за разногласий по поводу передачи телевизионных прав.

Руководство многих клубов выступало за создание канала, который в полной мере принадлежал бы Лиге 1, однако ПСЖ не поддержал это предложение.

Текстор дал интервью бразильскому изданию O Globo, в котором заявил, что ПСЖ является «образцом безудержных трат без ограничений». ПСЖ буквально на следующий день пригрозил хозяину «Лиона» судебным иском.

Возможно, это не единственная интрига за пределами поля. Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», но ПСЖ продолжает удерживать часть его зарплаты. Килиан и его прежний клуб продолжают обсуждать условия соглашения, которое прошлым летом помогло игроку вернуться к состав команды.

Мать и агент Мбаппе Файза Ламари в интервью Le Parisien вскоре после презентации Килиана в «Реале» высказалась о юридических нюансах этой ситуации.

«Иногда, когда вы расстаетесь, вам приходится решать, кому достанется телевизор, мебель и автомобиль. То же самое и здесь. Мы не оставим всё как есть. Но я также хочу вспомнить о положительных моментах: даже в этом году, когда было очень трудно, все равно было очень приятно играть за клуб в своем родном городе», - сказала мать Мбаппе.

Вполне вероятно, что Мбаппе и ПСЖ придется выяснять отношения в суде. «Если у нас не останется выбора, то, возможно, так и будет. Но я надеюсь, что условия контракта, подписанного два года назад, будут соблюдены. На самом деле никто не может сказать, что произошло — ни я, ни представители ПСЖ. На протяжении двух лет Килиан и президент всегда встречались наедине, за исключением одного раза. Несмотря на всё, Килиан продолжал играть даже после февральского заявления», — добавила Файза Ламари.

Этим летом ПСЖ впервые после того, как владельцем клуба стала Qatar Sports Investments, подходит к новому сезону без большой звезды. Естественно, это только усиливает влияние Луиса Энрике, под руководством которого команда в прошлом сезоне дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

В отличие от предыдущих лет, на этот раз ПСЖ решил обойтись без турне по разным странам. В 2023-м парижане провели несколько товарищеских матчей в Японии и Южной Корее.

Планировалось, что в этом году ПСЖ отправится в Китай в рамках популяризации своего бренда. В скором времени там должен открыться новый клубный магазин.

Однако в последний момент планы пришлось изменить. По некоторым данным, в ПСЖ были недовольны репутацией организатора поездки.

В итоге ПСЖ решил провести спокойное лето, отказавшись от возможности заработать. Команда Луиса Энрике проведет товарищеские матчи Германии против «Штурма» и «Зальцбурга». Также стало известно, что Французская футбольная лига перенесла матч за Суперкубок против «Монако», запланированный изначально на 8 августа в Пекине.

Это первый случай (если не считать ковидный 2020-й), когда ПСЖ не отправится в турне в рамках подготовки к сезону. В клубе пришли к выводу, что это самый разумный вариант, учитывая, что у многих игроков этим летом и без того чересчур большая нагрузка из-за Евро-2024, Кубка Америки и олимпийского турнира. Сразу 16 футболистов ПСЖ играли за свои сборные. И это без учета тех, кто провел прошлый сезон в аренде в других клубах.

В ПСЖ уже есть и новые игроки. В середине июня парижане выкупили у «Краснодара» вратаря сборной России Матвея Сафонова. Кроме того, к команде присоединился опорный полузащитник Габриэль Москардо, который был подписан в январе, но предыдущие полгода провел в аренде в бразильском «Коринтианс».

К полноценным тренировкам наконец-то вернулся Преснесль Кимпембе, пропустивший весь прошлый сезон из-за сложной травмы ахилла.

В тренерском штабе Луиса Энрике появился еще один помощник - Гильем Эрнандес Фольгера. Ранее он работал в академиях «Венеции» и «Барселоны».

Как минимум восемь игроков покинут ПСЖ до конца лета. Скорее всего, клуб продаст Ренату Саншеша, Хуана Берната, Колена Дагба, Исмаэля Гарби, Ильеса Усни и еще несколько молодых футболистов. Известно, что они продолжат подготовку отдельно от первой команды.

Возможно, кто-то из них продолжит играть за молодежную команду ПСЖ, которую клубу планирует создать к предстоящему сезону.

Однако вполне вероятно, что это не единственные трансферы на выход. Плюс очевидно, что клуб планирует сделать несколько серьезных приобретений.

В первую очередь, ПСЖ срочно нужен игрок в атаку. В прошлом сезоне Мбаппе забил 44 гола — это 37 процентов от общего количества. Несмотря на огромные расходы прошлым летом, сейчас у парижского клуба тоже есть средства на усиление состава.

Главные трансферные цели ПСЖ находятся в «Наполи». Это Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия. Для приобретения и нигерийца, и грузина, возможно, придется продать Рандаля Коло-Муани, который слабо провел минувший сезон. Год назад француз перешел в парижский клуб из «Айнтрахта» за 90 миллионов евро.

Также известно о намерении ПСЖ приобрести 19-летнего полузащитника «Ренна» Дезире Дуэ и одного из лидеров «Баварии» Йозуа Киммиха. Хотя и без них в распоряжении Луиса Энрике достаточно классных игроков в средней линии. Достаточно вспомнить Витинью, Уоррена Заира-Эмери и Фабиана Руиса, который был одним из лидеров сборной Испании на Евро-2024.

Вполне вероятно, что ПСЖ продаст Мануэля Угарте, в переходе которого заинтересован «Манчестер Юнайтед».

ПСЖ с некоторых пор пытается собирать в своем составе лучших молодых французских футболистов, и именно по этой причине они надеялись подписать Лени Йоро, который в итоге перешел из «Лилля» в «Манчестер Юнайтед».

Между тем, по-прежнему нет ясности по поводу будущего Хави Симонса. ПСЖ не хочет продавать нидерландца летом, поскольку в таком случае часть средств получит ПСВ Эйндховен. Скорее всего, Симонс снова уйдет в аренду.

В ПСЖ началась полноценная эпоха без Мбаппе. Но более ясную картину можно будет увидеть в следующем месяце, сразу после завершения трансферной кампании.

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