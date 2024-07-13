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"Сравнения с Месси отвлекают, потому что ты никогда не станешь таким, как он"

Мировой футбол
Новости
13 Июля 2024 09:00
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"Сравнения с Месси отвлекают, потому что ты никогда не станешь таким, как он"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», 16-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о сравнениях с аргентинским экс-нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, ныне выступающим за «Интер Майами», а также рассказал, почему раньше не опубликовал архивную совместную фотографию с Месси. Напомним, на фото молодой аргентинский форвард Лионель Месси держит новорождённого Ямаля в пелёнке.

«Сравнения с Месси? Никто не возражает, когда его сравнивают с величайшим игроком в истории. Но это отвлекает, потому что ты никогда не станешь таким, как он.

В то время, когда появилась фотография с Месси, я, конечно, не знал о ней. У моего отца она сохранилась. Мы не публиковали эти фотографии, потому что не хотели сравнений между мной и Лео», — приводит слова Ямаля Jijantes FC в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Ламин Ямаль стал самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы и мира. На Евро-2024 Ямаль принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.

В финале чемпионата Европы – 2024 сборная Испании встретится с национальной командой Англии. Матч состоится в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион», начало – в 23:00.

İdman.biz

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