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Драка в полуфинале, так футболисты ЗАЩИЩАЛИ свои семьи - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
11 Июля 2024 09:51
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Драка в полуфинале, так футболисты ЗАЩИЩАЛИ свои семьи - ВИДЕО

Неприятный инцидент произошел после матча Колумбия-Уругвай в рамках полуфинала Кубка Америки, проходящего в США.

İdman.biz сообщает, что несколько игроков сборной Уругвая подрались с колумбийскими болельщиками.

Игрокам пришлось вмешаться, поскольку инцидент произошел там, где на стадионе находились семьи игроков, включая детей. В частности, в центре внимания оказались нападающий «Ливерпуля» Нуньес, защитник «Барселоны» Рональд Араухо и защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес.

После этого болельщики обеих команд подрались и забросали друг друга различными предметами. Дарвин был активен в ходе конфликта. Он бесстрашно набрасывался на болельщиков соперника. Запоздалое вмешательство сотрудников службы безопасности заставило игроков вернуться на поле вместе с членами их семей.

После инцидента Хименес, капитан сборной Уругвая, заявил, что они пошли на этот шаг, потому что боялись за безопасность своих семей и были вынуждены защищитить их.

Отметим, что Колумбия, победившая со счетом 1:0, в финале встретится с Аргентиной. Игра состоится в ночь с 14 на 15 июля.

İdman.biz

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