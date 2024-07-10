Лига чемпионов: ФКСБ победил с 7 голами, "Паневежис" и ТНС - с 3

Стартовал сезон 2024/25 еврокубков.
İdman.biz сообщает, что в рамках первых матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоялось 6 матчей.
Новый сезон начался матчем в Литве. «Паневежис» обыграл ХИК, забив 3 безответных мяча.
Чемпион Румынии ФКСБ забил «Виртусу» 7 голов - 7:1.
Отметим, что первые игры первого квалификационного раунда завершатся сегодня.
Лига чемпионов
Первый квалификационный раунд
Первые игры, 9 июля.
19:30. «Паневежис» – ХИК – 3:0
20:45. «Хамрун Спартанс» — «Линкольн» — 0:1
22:00. ТНС – «Дечич» – 3:0
22:00. «Санта-Колома» – «Балканы» – 1:2
22:45. «Викингур» – «Шемрок Роверс» – 0:0
23:00. «Виртус» – ФКСБ – 1:7
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