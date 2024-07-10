10 Июля 2024
RU

Лига чемпионов: ФКСБ победил с 7 голами, "Паневежис" и ТНС - с 3

Мировой футбол
Новости
10 Июля 2024 09:00
153
Лига чемпионов: ФКСБ победил с 7 голами, "Паневежис" и ТНС - с 3

Стартовал сезон 2024/25 еврокубков.

İdman.biz сообщает, что в рамках первых матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоялось 6 матчей.

Новый сезон начался матчем в Литве. «Паневежис» обыграл ХИК, забив 3 безответных мяча.

Чемпион Румынии ФКСБ забил «Виртусу» 7 голов - 7:1.

Отметим, что первые игры первого квалификационного раунда завершатся сегодня.

Лига чемпионов
Первый квалификационный раунд
Первые игры, 9 июля.
19:30. «Паневежис» – ХИК – 3:0
20:45. «Хамрун Спартанс» — «Линкольн» — 0:1
22:00. ТНС – «Дечич» – 3:0
22:00. «Санта-Колома» – «Балканы» – 1:2
22:45. «Викингур» – «Шемрок Роверс» – 0:0
23:00. «Виртус» – ФКСБ – 1:7

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Очередной рекорд Месси
10:08
Мировой футбол

Очередной рекорд Месси

Капитан сборной Аргентины отличился в полуфинальном матче против Канады
Кубок Америки: Аргентина в финале - ВИДЕО
09:24
Мировой футбол

Кубок Америки: Аргентина в финале - ВИДЕО

Стартовал полуфинальный этап Кубка Америки
Разлука была недолгой. Клуб Роналдо и сосед "Барселоны" вернулись в Ла Лигу
00:34
Мировой футбол

Разлука была недолгой. Клуб Роналдо и сосед "Барселоны" вернулись в Ла Лигу

Подводим итоги сезона во втором по силе дивизионе Испании
У "Манчестер Юнайтед" сразу пять важных трансферов. Все новички - голландцы
9 Июля 23:18
Мировой футбол

У "Манчестер Юнайтед" сразу пять важных трансферов. Все новички - голландцы

Руд ван Нистелрой войдёт в тренерский штаб МЮ
Кин в "Фиорентине"
9 Июля 22:30
Мировой футбол

Кин в "Фиорентине"

"Фиорентина" официально оформила трансфер нападающего
Соперник "Сумгаита" усилил оборону
9 Июля 20:35
Футбол

Соперник "Сумгаита" усилил оборону

Команду пополнил Андраш Хушти

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Армению - ФОТО
9 Июля 16:55
Баскетбол

Сборная Азербайджана разгромила Армению - ФОТО

Сегодня стартовали игры дивизиона С женского чемпионата Европы U-16 по баскетболу
Наша сборная в последний день завоевала 4 медали
7 Июля 21:47
Борьба

Наша сборная в последний день завоевала 4 медали

Завершился юношеский чемпионат Европы по борьбе U20, проходивший в сербском Нови-Саде
Дебют Бердыева ознаменовался 13 голами
7 Июля 21:22
Азербайджанский футбол

Дебют Бердыева ознаменовался 13 голами

«Туран Товуз», проводящий сборы в Габале, проверил свои силы в первом контрольном матче
Сколько забивали лучшие бомбардиры Евро? Рекордсмен - в три раза больше нынешних!
8 Июля 19:47
Евро-2024

Сколько забивали лучшие бомбардиры Евро? Рекордсмен - в три раза больше нынешних!

У квартета лидеров снайперской гонки всего по три гола