Разлука была недолгой. Клуб Роналдо и сосед "Барселоны" вернулись в Ла Лигу

Подводим итоги сезона во втором по силе дивизионе Испании.

İdman.biz со ссылкой на soccer.ru уже познакомил с пополнением ведущих европейских лиг, за исключением испанской. Испанцы сами виноваты, не успели завершить сезон в Сегунде до начала Евро. Последний, третий новичок Ла Лиги стал известен только 23 июня. Пока сборная Испании готовится к полуфиналу с французами, восполним этот пробел.

Надо сказать, что борьба за три путёвки на этот раз получилась весьма упорной. На повышение в классе претендовали 12 клубов — больше половины лиги, насчитывавшей 22 участника. Сменилось несколько лидеров. Но первая команда обозначилась довольно давно, ещё в октябре. Вперёд вырвался клуб из пригорода Мадрида «Леганес». Который и финишировал в итоге на первом месте.

Заводные «огурцы»

«Леганес» долгое время держался на периферии испанского футбола. Только в 2016 году «los peppinos», что в переводе с испанского означает «огурцы», смогли подняться в элиту. Клуб продержался в Ла Лиге четыре сезона, выше тринадцатого места не поднимался, а в 2020-м покинул компанию сильнейших. Но, видимо, «Леганесу» понравилось играть с ведущими клубами, и после четырёх лет пребывания в Сегунде «огурцы» снова рискнули.

Возглавив таблицу осенью, «Леганес» до конца сезона лидировал в гонке, лишь пару раз уступая первое место. Команда Борхи Хименеса выдавала серию из пяти побед, не могла выиграть на протяжении семи туров и заключала пять мирных соглашений подряд. Но финишную черту «los peppinos» пересекли первыми, опередив «Вальядолид» на два, а «Эйбар» — на три очка.

Повышением в классе «Леганес» во многом обязан своему владельцу Джеффу Лунхофу (чьи предки когда-то носили фамилию Лунёв). Мексиканский бизнесмен приобрёл клуб из Испании в 2022 году. Первый сезон ушёл на знакомство и адаптацию. В прошлой кампании Лунхоф назначил главным тренером 38-летнего Борху Хименеса и, как видим, не прогадал.

«Огурцам» предстоит очень непростой сезон. Состав у команды весьма неказист. Уже сразу после победы в Сегунде «Леганес» потерял основного вратаря Диего Конде, который принял предложение «Вильярреала». Но продлил контракт 34-летний полузащитник Франциско Портильо, имеющий приличный опыт выступлений в Ла Лиге.

Тот самый Роналдо

Всего один год длилась ссылка «Вальядолида» во второй по силе дивизион. Четвёртый подъём «бело-фиолетовых» за последние 12 лет. Интересно, надолго ли вернулась главная команда-лифт испанского футбола? Ещё один клуб из предместья испанской столицы интересен тем, что его президентом является Роналдо Назарио Лима. Тот самый Зубастик, двукратный чемпион мира, поигравший и в «Барселоне», и в «Реале».

Год назад «Вальядолид» сам доигрался до вылета, провалив концовку сезона. В заключительных турах, правда, «бело-фиолетовые» спохватились, даже «Барселону» обыграли, но было поздно. Одного очка не хватило. Возможно, одной из причин неудачи стала смена тренера – после 27-го тура Роналдо отправил в отставку Хосе Пачету и назначил уругвайца Пауло Пеццолано. Кто-то говорил, что легендарный Зубастик поспешил с заменой рулевого, а кто-то считал, что наоборот затянул. Роналдо оставил Пеццолано на своём посту. Зато в составе произошли значительные перемены. Команду покинуло более десятка футболистов. Примерно столько же пришло. Среди них и четыре земляка президента. Несколько новичков – защитник Флавьен Бойомо, полузащитники Станко Юрич и Виктор Месегер, нападающий Мамаду Силла стали ведущими игроками команды. Ворота по-прежнему защищал воспитанник «Барселоны» Жорди Масип, ставший лучшим вратарём Лиги. Другие старожилы – Серхио Эскудеро, Луис Перес, Мончу, Иван Санчес тоже постарались, чтобы командировка в Сегунду оказалась кратковременной. Даже 38-летний нападающий Альваро Негредо внёс свою лепту.

После невыразительного старта «Вальядолид» довольно быстро наверстал упущенное и вернулся в группу лидеров. Большую часть чемпионата он шёл в первой тройке. Пару раз вырывался вперёд, но всё же пропустил на первое место «Леганес». Но вторую строчку «бело-фиолетовые» уже никому не отдали и добились повышения в классе напрямую, избежав дополнительного турнира.

Возвращение блудных «попугаев»

Согласно регламенту, третью путёвку в Ла Лигу разыгрывают команды, занявшие места с третьего по шестое. В нашем случае это, соответственно, «Эйбар», «Эспаньол», «Спортинг» и «Овьедо». Баски вылетели из элиты в 2021 году, «Спортинг» в 2017-м, «Эспаньол» год назад расстался с высшим обществом, и только «Овьедо» отсутствует в элите с 2001 года. Ещё со времён Виктора Онопко.

Дополнительный турнир получился упорным и бедным на голы. Судьбу двухматчевого противостояния «Спортинг» – «Эспаньол» решил единственный мяч барселонца Хавьера Пуадо. «Овьедо» тоже добился победы в гостях над «Эйбаром» со счётом 2:0. В ответных матчах голов не наблюдалось, и в финал вышли «Овьедо» и «Эспаньол». Проиграв первый матч в гостях 0:1, «попугаи» взяли реванш в Барселоне за счёт двух голов всё того же Пуадо. Первым, кто поздравил «Эспаньол» с возвращением, была «Барселона». Вряд ли «попугаям» были дороги поздравления соседей. Но сам факт быстрого возвращения немногочисленные, но преданные болельщики восприняли с воодушевлением. Тем более есть пример внезапной раскрутки других соседей – «Жироны». Китайские владельцы «Эспаньола» обещают укрепить команду. Однако прежде чем повторить подвиг «Жироны», «попугаям» надо закрепиться в Ла Лиге.

Возвращение «Эспаньола» получилось довольно непростым. В ноябре, по истечении 14 туров, главный тренер Луис Гарсия оставил команду и уехал работать в Катар помощником Бартоломе Маркеса, который тоже в своё время возглавлял «попугаев». Ещё 15 матчей командой руководил Луис Мигель Рамис, а заканчивал сезон Маноло Гонсалес, который, собственно, и собрал урожай, посеянный и взращённый своими предшественниками.

Конечно, сказалась и потеря ведущего игрока. По окончании неудачного сезона 2022/23 из «Эспаньола» ушёл нападающий Хосе Луис Санмартин, более известный как Хоселу. Причём ушёл не куда-нибудь, а в мадридский «Реал» и помог тому выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Сейчас 34-летний мощный форвард в составе сборной Испании ведёт борьбу за награды чемпионата Европы. После Евро Хоселу отправится играть в катарский клуб «Аль-Гарафа».

Лучшим бомбардиром «Эспаньола» и всего чемпионата стал 33-летний датчанин Мартин Брейтуэйт. В сборную Дании этот темнокожий форвард уже не привлекается, на Евро замечен не был, но 22 гола за сезон наколотил. Герой номер два –воспитанник клуба Хави Пуадо, забивший больше 10 голов, в том числе все три в дополнительном турнире. На последнем рубеже уверенно играл Фернандо Пачеко, воспитанник «Реала», более известный по выступлениям за «Алавес». Зато два известных в нашей стране футболиста особой пользы не принесли. Бывший полузащитник «Краснодара» голландец Тонни Вильена был продан ещё летом в «Панатинаикос», а одолженный у «Спартака» Кейта Бальде в 21 матче не забил ни одного мяча.

И Моуриньо не помог

И в конце об известных испанских клубах, чьё пребывание в Сегунде затянулось. «Спортинг» из Хихона неплохо выглядел осенью, но потом стал спотыкаться на ровном месте. В итоге только пятое место и проигрыш «Эспаньолу» в полуфинале плей-офф. На повышение в классе хихонцы не наиграли и поэтому продолжат выступать во второй по уровню лиге. Затягивается пребывание в Сегунде второго клуба Валенсии — «Леванте». В прошедшем сезоне «лягушки» держались в серединке и даже не обозначали борьбы за возвращение. И совсем печальная история происходит с «Сарагосой», которая когда-то вылетела на сезон и обещала быстро вернуться. Но арагонцы возвращаются уже 11 лет. На старте сезона было появился свет в конце тоннеля. Пять побед в пяти турах и уверенное первое место. Но потом «Сарагоса» разучилась побеждать. В следующих 15 турах всего один выигрыш. Две смены тренера за сезон и пятнадцатое место при 22 участниках. Единственная радость, и то временная – Моуриньо. Однофамилец португальского тренера, уругваец по имени Сантьяго, весьма недурно смотрелся в центре обороны арагонцев. Однако 21-летний футболист был арендован у мадридского «Атлетико» и, скорее всего, Моуриньо в новом сезоне будет выступать за столичный коллектив.

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