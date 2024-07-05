Вторая ошибка Месси...

В первой игре 1/4 финала Кубка Америки встретились Аргентина и Эквадор.

Как сообщает İdman.biz, IFFHS подготовил статистический отчет по итогам встречи.

Эквадор был близок к выходу в полуфинал впервые с 1993 года, но упустил эту возможность.

Эквадор не побеждал представителей КОНМЕБОЛ с 2001 года, когда обыграл Венесуэлу со счетом 4:0. За этот период в 20 играх было зафиксировано 7 ничьих и 13 поражений.

Эквадор - единственная команда КОНМЕБОЛ, которая не выиграла ни одного матча в истории Кубка Америки после поражения в перерыве. Команда, проигрывавшая после первого тайма 67 раз, имела всего 5 ничьих и 62 раза потерпела поражение.

Эквадорец Кендри Паес в свои 17 лет и 61 день является самым молодым участником 1/4 финала в истории Кубка Америки.

Лисандро Мартинес забил свой первый гол в 21-м матче сборной Аргентины.

2 из последних 28 голов Аргентины были забиты головой. До Лисандро Мартинеса это сделал Гвидо Родригес.

Лисандро Мартинес - первый аргентинский защитник, забивший гол на Кубке Америки с 2016 года. 8 лет назад Виктор Куэста забил гол Боливии. Он отличился на групповом этапе. Последними аргентинскими защитниками, забившими голы в плей-офф Кубка Америки, являются Габриэль Хайнце (игра против Мексики в 2007 году) и Маркос Рохо (игра против Парагвая в 2015 году). Интересно, что все они были игроками «Манчестер Юнайтед» и забивали головой.

Эннер Валенсия - первый эквадорец, не забивший два пенальти на Кубке Америки. Ему не удалось забить Боливии в 2015 году.

Впервые после финала 2004 года против Бразилии Аргентина упустила победу на Кубке Америки, пропустив автогол в дополнительное время. Этот мяч забил Кевин Родригес. 20 лет назад Адриано забил на 90+3 минуте.

Лионель Месси за игру коснулся мяча всего 32 раза. Это самый низкий показатель за 90 минут в официальных матчах со времен Кубка Америки 2011 года.

Месси во второй раз не сумел забить с 6-го удара в серии пенальти Кубка Америки.

Эмилиано Мартинес выиграл все 4 серии пенальти за сборную Аргентины - в 2021 году на Кубке Америки в играх с Колумбией, на ЧМ-2022 - с Нидерландами и Францией.

Мартинес пропустил 9 из 18 пенальти в этих 4 сериях. Вратарь с 50-процентной точностью 8 раз отражал мяч и 1 раз мячи не попал в свтор ворот.

Эквадор проиграл обе серии пенальти на Кубке Америки. В 1997 году он проиграл в матче с Мексикой.

Отметим, что Аргентина выиграла серию пенальти (4:2) в матче, завершившемся со счетом 1:1.

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