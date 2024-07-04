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Дарвин Нуньес в "Топ-7"

Мировой футбол
Новости
4 Июля 2024 10:10
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Дарвин Нуньес в "Топ-7"

Объявлены футболисты с самой длинной голевой серией в сборных Южной Америки.

Как сообщает İdman.biz, список возглавляет бразилец Леонидас.

Он оформил серию в сезоне 1932-40. Бразилец забивал в 10 матчах подряд.

В «Топ-7» также попал Дарвин Нуньес, чья серия прервалась после первых двух туров Кубка Америки в США.

1. Леонидас (Бразилия) – 10
2-3. Жаирзинью (Бразилия) – 8
Лионель Месси (Аргентина) – 8
4-7. Эктор Скароне (Уругвай) – 7
Антонио Анчелильо (Аргентина) – 7
Ромарио (Бразилия) – 7
Дарвин Нуньес (Уругвай) – 7

İdman.biz

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