30 Июня 2024
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Чем недоволен главный тренер "Фехервара"?

Мировой футбол
Новости
30 Июня 2024 13:50
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Чем недоволен главный тренер "Фехервара"?

«Перед матчем я попросил игроков на 100 процентов сосредоточиться на игре. Я думаю, что желание победить, которое они продемонстрировали на поле, было идеальным».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Фехервара» Тамаш Пит.

Тренер соперника «Сумгаита» по 2-му квалификационному раунду Лиги конференций прокомментировал победу со счетом 9:0, одержанную в контрольном матче с «Баболной». Пит пожалел, что, несмотря на то, что они забили много голов, они дали сопернику шанс:

«Мы много работали в течение недели и хотели доиграть игру. Мы рады, что забили много голов, но меня разочаровало то, что мы дали шансы сопернику. Отношение футболистов к игре было отличным, и этот фактор нас радует. Появившиеся на поле молодые игроки уже являются членами нашей команды. На следующей неделе нас ждут 5 тренировок и два контрольных матча по 60 минут с «Айкой». После этого команда отправится на следующий сбор».

Отметим, что первый матч между «Сумгаитом» и «Фехерваром» (Венгрия) пройдет 25 июля в Сумгаите, а ответный будет сыгран на выезде 31 июля.

İdman.biz

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